La Mezzaluna Rossa Egiziana invia un convoglio con oltre 3.430 tonnellate di aiuti a Gaza
IPA67009213 – Mandatory Credit: Photo by APAImages/Shutterstock (15591508x).A humanitarian aid convoy consisting of 50 trucks sent by Egypt is reaching the city via Salah al-Din Road in Nusairat, Gaza Strip, on October 24, 2025. Photo by Belal Abu Amer apaimages.A humanitarian aid convoy consisting of 50 trucks sent by Egypt is reaching the city via Salah al-Din Road in Nusairat,, Nusairat, Gaza Strip, Palestinian Territory – 24 Oct 2025
IL CAIRO (ITALPRESS) – La Mezzaluna Rossa Egiziana ha inviato oggi il 249° convoglio umanitaria “Zad Al Ezza – Dall’Egitto a Gaza”, composta da numerosi camion diretti verso la Striscia di Gaza, nell’ambito delle operazioni di assistenza coordinate dall’organizzazione.
Secondo una nota della Mezzaluna Rossa Egiziana, il convoglio trasporta oltre 3.430 tonnellate di aiuti umanitari, tra cui generi alimentari, farina, materiali di soccorso, medicinali, forniture mediche e carburante destinato agli ospedali e alle infrastrutture essenziali della Striscia. Dall’inizio del conflitto sono stati inviati nella Striscia oltre un milione di tonnellate di assistenza umanitaria grazie al lavoro di più di 75 mila volontari.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).
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FONTE ITALPRESS
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