4 Agosto 2026

Precipita dal balcone nel Napoletano, muore operaio di 54 anni

Anna Gaia Cavallo 4 Agosto 2026
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NAPOLI (ITALPRESS) – Incidente mortale sul lavoro a Ercolano, in provincia di Napoli. La vittima è un operaio di 54 anni. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di ieri. L’uomo è precipitato dal quarto piano di una palazzina in via Niglio 19, mentre era impegnato in alcuni lavori di muratura sul balcone di un’abitazione. Secondo una prima ricostruzione la vittima avrebbe perso l’equilibrio, cadendo davanti all’androne dell’edificio. Trasportato all’ospedale del Mare, il 54enne è morto per i traumi riportati. Indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell’episodio e la posizione lavorativa dell’operaio. La salma è stata sequestrata per l’autopsia.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS)

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FONTE ITALPRESS

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