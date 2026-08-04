4 Agosto 2026

Malta invia 40 vigili del fuoco in Portogallo per fronteggiare la crisi degli incendi boschivi

Anna Gaia Cavallo 4 Agosto 2026
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LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il Dipartimento della Protezione Civile di Malta (CPD) ha inviato 40 vigili del fuoco in Portogallo per tutto il mese di agosto, nell’ambito delle operazioni di supporto per fronteggiare la crisi degli incendi boschivi che interessa il Paese.

I pompieri, suddivisi in due squadre, partecipano a una missione internazionale coordinata attraverso il Meccanismo di Protezione Civile dell’Unione europea, che organizza l’assistenza tra gli Stati membri in caso di calamità naturali. L’iniziativa segue una missione analoga svolta lo scorso anno, quando Malta aveva già dispiegato 40 vigili del fuoco in Portogallo.

Le squadre maltesi opereranno al fianco dei colleghi portoghesi per rafforzare la capacità operativa sul territorio e contribuire alle attività di spegnimento e contenimento degli incendi.

Il governo maltese ha sottolineato che la missione conferma il costante impegno del Paese nella cooperazione regionale, ricordando che negli ultimi anni il personale del CPD è stato impiegato anche in operazioni di emergenza in Grecia, Turchia e Libia.

Il governo ha inoltre assicurato che il dispiegamento all’estero non avrà ripercussioni sulla capacità di risposta alle emergenze sul territorio nazionale, grazie al mantenimento della piena operatività della rete composta da dieci caserme dei vigili del fuoco e due unità marittime.

Il ministro degli Affari Interni, Glenn Bedingfield, ha dichiarato che la partecipazione di Malta alla missione testimonia la fiducia che altri Paesi ripongono nelle competenze del Dipartimento della Protezione Civile e conferma l’impegno del Paese a favore della solidarietà all’interno dell’Unione europea.

– Foto Protezione Civile Malta –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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