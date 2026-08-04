Il Mattino: “Gutierrez al Bayer, il Napoli stringe per Badiashile. Lukaku verso l’addio”

Il mercato del Napoli entra nella sua fase più calda. La cessione di Miguel Gutierrez al Bayer Leverkusen è ormai definita e permette al club azzurro di accelerare sulle operazioni in entrata, con Benoît Badiashile sempre più vicino. Sullo sfondo resta anche il futuro di Romelu Lukaku. È questo il quadro tracciato da Il Mattino.

Secondo Il Mattino, Miguel Gutierrez ha già salutato compagni e staff a Castel di Sangro prima di rientrare a Napoli per preparare il trasferimento in Germania. Il terzino è atteso a Leverkusen per visite mediche e firma dopo l’accordo raggiunto tra i due club sulla base di 30 milioni di euro.

Come sottolinea Il Mattino, il giocatore non ha mai chiesto la cessione, ma nemmeno si è opposto alla proposta del Bayer, anche per ragioni personali e familiari. Per il Napoli si tratta di un’operazione importante che rafforza il bilancio e apre la strada ai prossimi investimenti sul mercato.

La priorità resta Benoît Badiashile.

Secondo Il Mattino, l’interesse della Juventus per il centrale francese del Chelsea è stato soltanto un tentativo di disturbo, mentre il Napoli continua a lavorare concretamente per chiudere l’affare.

L’operazione prevede un prestito oneroso da circa 3 milioni di euro, con il Napoli disposto a sostenere anche uno stipendio superiore ai 2 milioni annui del difensore.

Il nodo resta la formula del riscatto.

Gli azzurri insistono per ottenere un diritto di riscatto, mentre il Chelsea preferirebbe trasformarlo in obbligo. Resta inoltre la possibilità che altri club inglesi o spagnoli possano inserirsi nella corsa al giocatore.

Come evidenzia Il Mattino, Badiashile considera però il Napoli una destinazione prioritaria grazie alla possibilità di giocare la Champions League agli ordini di Massimiliano Allegri.

Sul fronte degli altri obiettivi continua il dialogo per Costantino Favasuli, esterno del Catanzaro, mentre dalla Spagna rimbalza anche un interesse per Franco Mastantuono.

Secondo Il Mattino, il talento argentino del Real Madrid piace anche al Napoli, ma la formula del prestito secco non convince il club azzurro, che valuterebbe soltanto un’operazione strutturata diversamente.

Nel frattempo è stato definito l’acquisto del giovane Mattia Esposito, classe 2008 proveniente dal Sorrento, che proseguirà il proprio percorso in prestito in Serie C.

Capitolo uscite: anche Romelu Lukaku sembra ormai orientato a lasciare Napoli.

Come riporta Il Mattino, persone vicine all’attaccante belga confermano la volontà del giocatore di cambiare squadra. Da domani Big Rom raggiungerà comunque Castel di Sangro per mettersi a disposizione di Allegri, ma dovrà chiarire il proprio futuro con la società.

Infine, è definitivamente sfumato il trasferimento di Jesper Lindstrom allo Schalke 04.

Il Napoli ha spiegato che la trattativa è saltata a causa del cambio di priorità tecniche del club tedesco, che dopo i recenti infortuni ha deciso di modificare la propria strategia di mercato. Il danese dovrà quindi cercare una nuova destinazione.