Corriere dello Sport: “De Bruyne conquista Napoli: ora il faccia a faccia con Allegri”

Kevin De Bruyne ha già riconquistato il cuore dei tifosi del Napoli. Dopo le polemiche delle scorse settimane, il fuoriclasse belga ha scelto di interrompere le vacanze per partecipare alle celebrazioni del Centenario, lanciando un chiaro segnale di appartenenza al progetto azzurro. È questo il tema dell’approfondimento del Corriere dello Sport.

Secondo il Corriere dello Sport, il saluto in dialetto napoletano pronunciato da Kevin De Bruyne sul palco di Piazza del Plebiscito ha fatto esplodere l’entusiasmo dei tifosi.

«Guagliù, tutt’apposto?»

Poche parole che hanno avuto lo stesso effetto di una giocata da campione, cancellando dubbi e polemiche nate dopo le dichiarazioni rilasciate in Belgio prima del Mondiale, quando il centrocampista aveva parlato delle aspettative e delle delusioni vissute nella sua prima stagione in azzurro.

A Dimaro il direttore sportivo Giovanni Manna aveva ammesso di non aver gradito quelle dichiarazioni, ribadendo però, insieme a Massimiliano Allegri, che De Bruyne resta un elemento centrale del progetto tecnico.

I fatti, sottolinea il Corriere dello Sport, hanno confermato questa linea. Il belga ha infatti interrotto le vacanze a Ibiza per partecipare alla serata inaugurale del Centenario del Napoli, organizzando personalmente il viaggio.

Un jet privato lo ha portato a Capodichino nel pomeriggio, lo ha atteso durante l’evento e lo ha riportato alle Baleari nella notte, consentendogli di prendere parte a “Napoli 100” senza rinunciare agli ultimi giorni di riposo.

Sul palco di Piazza del Plebiscito, De Bruyne è stato uno dei protagonisti del gran finale della manifestazione, condividendo simbolicamente la scena con Marek Hamsik, leggenda azzurra e primatista di presenze sia in Serie A (408) sia complessivamente con la maglia del Napoli (520).

Lo slovacco ha riservato parole di grande stima al campione belga.

«Kevin è un fuoriclasse. Uno dei centrocampisti offensivi più forti del secolo. Napoli deve godersi un campione del genere».

Il prossimo passo sarà il ritorno al lavoro. Come evidenzia il Corriere dello Sport, De Bruyne raggiungerà il ritiro di Castel di Sangro mercoledì, quando inizierà ufficialmente la sua collaborazione sul campo con Massimiliano Allegri.

Il primo incontro tra i due è già avvenuto durante la festa del Centenario a Palazzo Reale, ma sarà sul terreno di gioco che allenatore e fuoriclasse inizieranno davvero a costruire il nuovo Napoli.