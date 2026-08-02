Gazzetta dello Sport: “Napoli, McTominay al centro del progetto: ora il rinnovo fino al 2030”

Scott McTominay è tornato e Castel di Sangro lo ha accolto come un idolo. Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il centrocampista scozzese è stato il grande protagonista del primo allenamento in Abruzzo, confermando di essere ancora il punto di riferimento del nuovo Napoli di Massimiliano Allegri.

Secondo Vincenzo D’Angelo della Gazzetta dello Sport, fin dalle prime esercitazioni il pubblico del Patini ha accompagnato ogni giocata dello scozzese con un coro incessante: “Scott, Scott, Scott”. Dopo uno dei suoi gol in allenamento, lo stadio si è acceso come nelle grandi serate del Maradona.

Allegri lo osserva con attenzione e lo considera una pedina fondamentale del suo 4-3-3. Come evidenzia Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il tecnico vuole costruire gran parte della fase offensiva attorno agli inserimenti del centrocampista, sfruttando i suoi movimenti sulla trequarti, gli scambi nello stretto e la capacità di arrivare in zona gol.

McTominay riparte dopo essere stato uno dei simboli dello scudetto conquistato dal Napoli. La sua crescita, iniziata con Antonio Conte, lo ha trasformato in uno dei leader riconosciuti della squadra. Ora l’obiettivo è confermarsi protagonista anche in Champions League e continuare a inseguire nuovi successi con la maglia azzurra.

Per la serata del Centenario sarà naturalmente presente nella delegazione del Napoli che parteciperà all’evento di Piazza del Plebiscito, ulteriore testimonianza del ruolo centrale assunto all’interno del gruppo.

Parallelamente il club lavora anche sul suo futuro contrattuale. Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport spiega che le trattative per il rinnovo riprenderanno con maggiore intensità dopo la chiusura del mercato, quando Giovanni Manna avrà completato le operazioni in entrata e in uscita.

L’attuale contratto dello scozzese scade nel 2028, ma il Napoli punta ad allungarlo fino al 2030, inserendo anche un’opzione per un’ulteriore stagione. Per convincere McTominay sarà necessario anche un adeguamento dell’ingaggio: dagli attuali 3,5 milioni di euro l’anno fino a una cifra vicina ai 5 milioni, che lo renderebbe uno dei giocatori più pagati della rosa.

Secondo Vincenzo D’Angelo della Gazzetta dello Sport, la volontà del giocatore è chiara. McTominay ha già indicato ai propri agenti la linea da seguire: il Napoli rappresenta la sua priorità assoluta e il desiderio è quello di proseguire a lungo il rapporto con il club.

Nel frattempo Giovanni Manna continua a lavorare anche sul mercato. Restano aperti i dialoghi con il Chelsea per Benoit Badiashile, con i Blues che avrebbero aperto al prestito oneroso da 3 milioni di euro, mentre si discute ancora sulla formula del riscatto. Restano vive anche le piste che portano a Federico Gatti, Tiago Gabriel e Oumar Solet.

Sul fronte uscite continua inoltre la trattativa con il Bayer Leverkusen per Miguel Gutierrez, dopo il rifiuto della prima offerta da 25 milioni di euro.