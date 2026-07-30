Corriere dello Sport: “Napoli, Allegri cala l’asso McTominay: sarà il cuore del nuovo centrocampo”

Massimiliano Allegri ritrova uno dei suoi uomini più attesi. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, Scott McTominay sarà tra i protagonisti della seconda parte del ritiro di Castel di Sangro, pronto a diventare il punto di riferimento del nuovo centrocampo azzurro nel 4-3-3 disegnato dal tecnico livornese.

Secondo Fabio Tarantino del Corriere dello Sport, Allegri vede nello scozzese una mezzala moderna, capace di garantire inserimenti, gol e leadership, un ruolo che ricorda quello ricoperto in passato da Adrien Rabiot alla Juventus. Dopo aver saltato il ritiro di Dimaro per le vacanze successive al Mondiale, McTominay inizierà ora il lavoro con il gruppo in Abruzzo.

Come evidenzia ancora Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il centrocampista è già rientrato a Napoli e ha svolto i primi test atletici a Castel Volturno insieme a Noa Lang, Mathias Olivera e Billy Gilmour. Per McTominay si apre così una nuova fase della preparazione dopo la delusione per l’eliminazione della Scozia nella fase a gironi del Mondiale.

Il nuovo sistema di gioco sembra esaltare le caratteristiche dello scozzese. Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport spiega che Allegri lo immagina come mezzala sinistra, posizione nella quale potrà sfruttare al meglio gli inserimenti senza palla e la sua straordinaria capacità realizzativa. Da quando è arrivato al Napoli nell’estate del 2024, McTominay ha infatti realizzato 27 gol in 80 presenze, confermandosi uno dei centrocampisti più prolifici del panorama europeo.

Le statistiche confermano la sua crescita. Nella prima stagione in azzurro ha segnato 13 reti, di cui 12 in Serie A, conquistando anche il premio di miglior giocatore del campionato. Nell’ultima annata ha invece chiuso con 14 gol complessivi tra tutte le competizioni.

Come ricorda Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, Allegri ha spesso valorizzato centrocampisti con spiccate doti offensive. Con lui Adrien Rabiot ha realizzato 22 gol, Sami Khedira 21 e Paul Pogba 20. Numeri che alimentano la convinzione dell’allenatore di poter esaltare ulteriormente anche le qualità di McTominay.

Lo scozzese, inoltre, garantisce grande duttilità tattica. Può agire sia da mezzala sia da centrocampista centrale, come già accaduto nel finale della scorsa stagione, offrendo qualità nella costruzione del gioco, recupero del pallone, cambi di campo e soprattutto inserimenti offensivi, la sua specialità.

A Castel di Sangro inizierà anche il vero laboratorio di Allegri. Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport racconta che il tecnico avrà finalmente a disposizione un centrocampo ricco di alternative. Sulla corsia sinistra, oltre a McTominay, si è messo in evidenza Antonio Vergara durante il ritiro di Dimaro, dimostrando di poter interpretare con personalità il ruolo di mezzala.

Anche la fascia destra offre numerose soluzioni. Vergara può essere impiegato anche sul centrodestra, tradizionale zona di Frank Anguissa, ma quella rappresenta anche la posizione ideale per Kevin De Bruyne, il cui rientro completerà definitivamente il reparto.

In cabina di regia, infine, Stanislav Lobotka resta il punto di riferimento, con Billy Gilmour pronto a contendergli il posto una volta recuperata la migliore condizione fisica. Un’abbondanza che permette ad Allegri di avere diverse opzioni e di costruire un centrocampo profondo e competitivo in vista della nuova stagione.