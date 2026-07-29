Repubblica Napoli: “Allarme infortuni: Allegri riparte con l’infermeria piena”

L’infermeria continua a rappresentare uno dei principali ostacoli nella preparazione estiva del Napoli. Come racconta la Repubblica Napoli, Massimiliano Allegri si appresta a iniziare il ritiro di Castel di Sangro con ben nove giocatori indisponibili tra infortuni e problemi fisici, una situazione che rischia di condizionare l’avvio della nuova stagione.

Secondo la Repubblica Napoli, l’ultima amichevole disputata a Dimaro contro la Carrarese ha confermato un’emergenza che riguarda soprattutto il reparto arretrato. Nonostante Allegri abbia modificato la metodologia di lavoro rispetto al passato, alleggerendo inizialmente i carichi atletici, il numero degli indisponibili resta elevato e rappresenta motivo di preoccupazione.

Come evidenzia ancora la Repubblica Napoli, il caso più delicato è quello di Alessandro Buongiorno. Il difensore resterà fuori per diversi mesi dopo l’intervento al ginocchio destro e, nella migliore delle ipotesi, potrà tornare a disposizione soltanto nel mese di ottobre. L’articolo sottolinea anche i dubbi sui tempi dell’operazione e ricorda che, nel frattempo, il club ha sostituito il medico sociale senza fornire spiegazioni ufficiali.

Situazione complicata anche per Sam Beukema. La Repubblica Napoli riferisce che il centrale olandese continua a convivere con un problema cronico al tendine d’Achille e difficilmente riuscirà a recuperare in tempo per l’esordio in campionato contro il Genoa. Lo staff medico intende procedere con prudenza per evitare ricadute che potrebbero compromettere il resto della stagione.

L’elenco degli indisponibili comprende anche David Neres e Billy Gilmour. Come racconta la Repubblica Napoli, il brasiliano è fermo da gennaio per una lesione alla caviglia e durante il ritiro di Dimaro è riuscito soltanto a riprendere gradualmente la corsa. Gilmour, invece, sta ancora recuperando dall’infortunio riportato con la propria nazionale poco prima del Mondiale e finora ha lavorato sempre a parte.

La situazione costringe Allegri a fare i conti con un reparto difensivo ridotto all’osso. La Repubblica Napoli sottolinea che, al momento, gli unici centrali pienamente disponibili sono Amir Rrahmani, Marianucci e Rafa Marin. In caso di necessità potrebbe essere adattato anche Mathias Olivera, abitualmente impiegato come braccetto nella difesa a tre della nazionale uruguaiana, anche se il suo inserimento nel 4-3-3 richiederebbe un adattamento tattico.

Proprio per questo motivo la società continua a valutare possibili rinforzi sul mercato. Secondo la Repubblica Napoli, nelle ultime ore il nome di Federico Gatti è tornato con forza tra i profili monitorati dalla dirigenza per rafforzare il reparto difensivo prima dell’inizio del campionato.

L’articolo richiama anche le dichiarazioni rilasciate da Aurelio De Laurentiis dopo l’addio di Antonio Conte. Il presidente aveva sostenuto che senza i numerosi infortuni della scorsa stagione il Napoli avrebbe potuto vincere nuovamente lo scudetto, motivo per cui aveva deciso, insieme ad Allegri, di confermare gran parte dell’organico. Oggi, però, come osserva la Repubblica Napoli, il nuovo tecnico si ritrova nuovamente a convivere con un’infermeria affollata, nella speranza che la situazione migliori rapidamente e che il gruppo possa recuperare tutti gli elementi più importanti prima dell’inizio della stagione.