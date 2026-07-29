Gazzetta dello Sport: “Napoli, Allegri punta sul rilancio di Rafa Marin e Lang: 40 milioni da valorizzare”

Massimiliano Allegri è chiamato a recuperare due degli investimenti più importanti delle ultime stagioni. Come racconta Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis ha affidato al nuovo allenatore anche il compito di rilanciare Rafa Marin e Noa Lang, due giocatori costati complessivamente circa 40 milioni di euro e che finora non sono riusciti a lasciare il segno in maglia azzurra.

Secondo Antonio Giordano della Gazzetta dello Sport, il presidente azzurro vuole che il tecnico lavori con attenzione sui due talenti, aiutandoli a ritrovare fiducia e continuità prima che le aspettative e la pressione possano compromettere definitivamente il loro percorso al Napoli.

Il primo nome è quello di Rafa Marin. Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport ricorda che il difensore spagnolo, acquistato dal Real Madrid nell’estate del 2024 per circa 12 milioni di euro con una formula che prevede anche il diritto di recompra a favore dei blancos, non è riuscito a trovare spazio nella sua prima esperienza napoletana. In campionato ha collezionato appena quattro presenze per un totale di 130 minuti, ai quali si aggiungono 180 minuti in Coppa Italia.

La situazione è cambiata durante il successivo prestito al Villarreal. Come evidenzia Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, Rafa Marin ha disputato 23 partite nella Liga, cinque in Champions League e tre in Coppa del Re, impreziosendo la stagione anche con un gol e un assist e contribuendo alla qualificazione europea del club spagnolo.

Ora Allegri intende valutarlo nuovamente. Il Napoli ripartirà dal 4-3-3 e avrà bisogno di centrali affidabili: per questo Rafa Marin rappresenta una delle opzioni da verificare durante la preparazione estiva, facendo leva sulla formazione ricevuta nel settore giovanile del Real Madrid e sull’esperienza maturata nell’ultimo anno.

L’altro grande punto interrogativo riguarda Noa Lang. Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport sottolinea che l’esterno offensivo olandese è arrivato dal PSV Eindhoven per circa 28 milioni di euro dopo un lungo inseguimento da parte del club azzurro, ma la sua prima esperienza napoletana non ha rispettato le aspettative.

Le statistiche raccontano un rendimento al di sotto delle previsioni. In maglia Napoli Lang ha totalizzato un gol e due assist, mentre durante il successivo periodo trascorso al Galatasaray ha messo insieme due reti e tre assist, contribuendo alla conquista del campionato turco senza però convincere pienamente il club a puntare sul suo riscatto.

Come ricorda ancora Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, il talento dell’olandese non è mai stato in discussione. I successi ottenuti con Ajax, PSV e Club Brugge testimoniano le sue qualità, ma a Napoli non è ancora riuscito a esprimere tutto il proprio potenziale.

Allegri sembra intenzionato a ripartire dal 4-3-3 e proprio questo sistema potrebbe favorire Lang, esterno capace di agire su entrambe le corsie offensive. Il tecnico vuole valutarne non solo le qualità tecniche, ma anche l’atteggiamento e la continuità, elementi ritenuti fondamentali per rilanciarne definitivamente la carriera.

Per Rafa Marin e Noa Lang si apre così una stagione decisiva. Come conclude Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, il Napoli non vuole disperdere un investimento complessivo da circa 40 milioni di euro e spera che Massimiliano Allegri riesca a trasformare due grandi incognite in risorse importanti per il futuro azzurro.