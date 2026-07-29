29 Luglio 2026

Corriere dello Sport: “Napoli, Badiashile in pole per la difesa: Manna valuta anche Todibo e Tiago Gabriel”

redazione 29 Luglio 2026
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Il Napoli continua a concentrarsi sul rinforzo della difesa, considerata la priorità assoluta del mercato estivo. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il rientro di Mathias Olivera offrirà a Massimiliano Allegri una soluzione in più, ma con Alessandro Buongiorno fermo per diversi mesi e Sam Beukema ancora ai box per almeno due o tre settimane, la dirigenza è al lavoro per individuare un nuovo centrale.

Secondo Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, il nome che nelle ultime ore ha guadagnato terreno è quello di Benoit Badiashile. Il difensore francese del Chelsea, classe 2001, viene considerato la prima scelta per rinforzare il reparto arretrato. Mancino, come Buongiorno, è in uscita dal club londinese e vede con favore l’ipotesi di trasferirsi al Napoli per rilanciarsi e tornare protagonista anche in Champions League.

Come evidenzia ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, resta però da superare il nodo della formula. Il Chelsea, che nel 2023 investì circa 35 milioni di sterline per acquistarlo dal Monaco, preferirebbe una cessione a titolo definitivo, mentre il Napoli continua a spingere per un prestito, anche alla luce della linea societaria che prevede nuovi acquisti solo dopo alcune cessioni importanti.

Tra i profili monitorati torna d’attualità anche Jean-Clair Todibo. Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport riferisce che il difensore francese del West Ham, già accostato al Napoli negli anni passati, potrebbe lasciare il club inglese dopo la retrocessione in Championship. Sul giocatore è forte anche l’interesse del Marsiglia di Roberto De Zerbi, mentre il West Ham lo valuta circa 17,5 milioni di euro e punta alla cessione definitiva.

Rimangono vive anche le piste italiane. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Giovanni Manna continua a seguire con attenzione Tiago Gabriel del Lecce, difensore portoghese di 21 anni apprezzato per qualità, margini di crescita e caratteristiche ideali anche in ottica liste. Il principale ostacolo resta però la richiesta del club salentino, superiore ai 30 milioni di euro.

Tra le alternative figura sempre Federico Gatti. Secondo Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, la Juventus valuta il difensore circa 20 milioni di euro. L’ex pupillo di Allegri continua a essere un’opzione concreta, anche se le condizioni economiche dell’operazione restano da verificare.

Parallelamente il Napoli lavora anche sulle uscite. Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport spiega che mercoledì Romelu Lukaku tornerà ad allenarsi con il gruppo a Castel di Sangro, ma il club e il suo agente Federico Pastorello sono impegnati nella ricerca di una soluzione per il futuro dell’attaccante. L’ingaggio da circa 11 milioni di euro lordi rappresenta uno dei principali ostacoli, mentre la valutazione fissata dal Napoli oscilla tra i 12 e i 15 milioni di euro. Inoltre, il Chelsea conserva il 40% sulla futura rivendita del giocatore.

Sempre sul fronte delle cessioni, Fabio Mandarini del Corriere dello Sport riferisce che Jesper Lindstrom è vicino al trasferimento allo Schalke 04 con la formula del prestito secco. Il danese, salvo sorprese, non prenderà parte al ritiro di Castel di Sangro.

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