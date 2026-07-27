27 Luglio 2026

Il Mattino: “Allegri costruisce il suo Napoli: “Conta l’equilibrio, il mercato lo fa la società”

redazione 27 Luglio 2026
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Massimiliano Allegri continua a modellare il nuovo Napoli seguendo la propria idea di calcio. Come racconta Il Mattino, il tecnico livornese vuole una squadra organizzata, capace di esaltare il talento individuale senza rinunciare a equilibrio, ordine tattico e solidità. La vittoria contro la Carrarese ha rappresentato un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita degli azzurri.

Secondo Il Mattino, Allegri sta affrontando il lavoro con il consueto pragmatismo. L’allenatore osserva tutti i giocatori, valuta ogni soluzione e cerca di dare un’identità precisa alla squadra, senza affidarsi esclusivamente alle giocate dei singoli. Dopo il successo nell’ultima amichevole del ritiro di Dimaro, il tecnico si è detto soddisfatto soprattutto dei progressi mostrati dalla squadra.

Come evidenzia ancora Il Mattino, Allegri ha sottolineato i miglioramenti rispetto alla precedente uscita contro l’Arezzo: «È stato un buon test, soprattutto per quel che riguarda la condizione. Stavamo meglio in campo. Non abbiamo preso gol, ed è la cosa più importante. I ragazzi stanno lavorando bene. Ora stacchiamo due giorni, poi si va a Castel di Sangro».

L’allenatore ha ribadito di avere piena fiducia nella qualità della rosa a disposizione. Il Mattino riporta infatti le sue parole: «Sulle caratteristiche e qualità dei nostri giocatori non ho nessun dubbio. Mi sono fatto un’idea molto più chiara vedendoli da vicino. Hanno valori importanti. Ci sono giocatori come Marianucci, che è giovane e può assolutamente migliorare, come tutti gli altri. Si può migliorare la condizione perché il campionato è alle porte».

Il tema mercato resta inevitabilmente centrale, soprattutto dopo l’infortunio di Alessandro Buongiorno. Tuttavia, come sottolinea Il Mattino, Allegri continua a lasciare la gestione delle operazioni alla dirigenza: «Al mercato come sempre ci pensa la società. Mancano trentacinque giorni alla fine del mercato. Ora credo sia fermo non solo per noi ma per quasi tutte le squadre della Serie A. Abbiamo altre tre amichevoli importanti, valuteremo con lucidità il da farsi».

L’attenzione del tecnico è rivolta anche alla crescita dei singoli. Il Mattino evidenzia le considerazioni espresse su Rasmus Hojlund e Lorenzo Lucca: «Lucca l’ho visto poco, si è fermato alla caviglia e oggi non ha giocato. Hojlund è un giocatore grosso come stazza fisica, ha bisogno di lavorare per entrare in condizione». Lo stesso discorso, secondo Allegri, vale anche per Frank Anguissa e Amir Rrahmani, chiamati a migliorare progressivamente la propria condizione atletica in vista dell’inizio della stagione.

Archiviata la prima parte della preparazione, il Napoli si trasferirà ora a Castel di Sangro. Il Mattino racconta che Allegri ha espresso piena soddisfazione per l’esperienza vissuta in Trentino: «Qui in Val di Sole siamo stati benissimo. La temperatura ci ha consentito di lavorare nelle migliori condizioni, siamo stati circondati dall’affetto dei tifosi. Quel che conta sono le strutture e l’organizzazione. È stata una bellissima esperienza. L’importante è arrivare nelle migliori condizioni prima di Genova».

Tra i giocatori attesi nella seconda fase del ritiro c’è Kevin De Bruyne. Anche su questo tema Allegri ha mantenuto il tono ironico che lo contraddistingue. Come riporta Il Mattino, il tecnico ha scherzato sulle qualità del fuoriclasse belga: «Il giocatore tecnicamente è abbastanza bravo». Poi ha aggiunto: «Arriverà, le motivazioni ce le avrà. Abbiamo davanti una stagione importante, ci vuole una rosa all’altezza delle tre competizioni. C’è bisogno di voglia e disponibilità che ognuno di noi deve mettere a disposizione dell’altro. Dobbiamo essere bravi fino a marzo per rimanere in corsa in tutte e tre le competizioni».

Con il debutto in campionato contro il Genoa sempre più vicino, Allegri prosegue così la costruzione del suo Napoli, puntando su equilibrio, organizzazione e crescita costante del gruppo.

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