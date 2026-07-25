Corriere dello Sport: “La difesa azzurra a un bivio”

Il Napoli riparte anche dal settore giovanile. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Antonio Nocerino è il nuovo allenatore della Primavera azzurra, chiamato a guidare la rinascita della formazione giovanile dopo la retrocessione in Primavera 2 maturata al termine della finale playout.

Secondo Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, per Nocerino si tratta di un ritorno a casa sotto ogni punto di vista. L’ex centrocampista, napoletano di Santa Lucia, ritrova il club della sua città dopo un percorso da allenatore sviluppato tra Italia e Stati Uniti. Dopo l’esperienza da calciatore a Orlando, ha infatti lavorato nel settore giovanile del club americano, per poi guidare la Primavera del Potenza nel 2022 e successivamente le formazioni del Miami FC e dei Las Vegas Lights. Ad affiancarlo ci saranno Ernesto De Santis nel ruolo di vice allenatore, Mattia Longobardi come team manager e Francesco Polverino, reduce dall’esperienza al Mondiale con l’Uzbekistan di Fabio Cannavaro, nel ruolo di match analyst.

Sul fronte della prima squadra, Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport evidenzia come il Napoli abbia iniziato a sbloccare il mercato attraverso alcune operazioni in uscita. Luis Hasa e Alessio Zerbin sono stati ceduti a titolo definitivo al Frosinone per 4,5 milioni di euro complessivi, con il club azzurro che ha mantenuto una percentuale sulla futura rivendita di Hasa. Giuseppe Ambrosino, invece, si trasferisce al Modena con la formula del prestito e diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro.

Come sottolinea ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la situazione di Walid Cheddira è cambiata nelle ultime ore. L’attaccante sembrava destinato a lasciare il Napoli, con Verona, Padova e Frosinone tra le società interessate, ma l’infortunio alla caviglia rimediato da Lorenzo Lucca ha modificato gli scenari. Cheddira è stato così convocato per il ritiro di Dimaro, ha raggiunto il gruppo allo Sporthotel Rosatti e ha già svolto il primo allenamento allo stadio di Carciato, in attesa di ulteriori valutazioni sul suo futuro.

La priorità del mercato resta però la difesa. Fabio Mandarini del Corriere dello Sport ricorda che il lungo stop di Alessandro Buongiorno, fermo per quattro o cinque mesi, e i problemi al tendine d’Achille che stanno rallentando il recupero di Sam Beukema hanno costretto il club ad accelerare le riflessioni per individuare un nuovo centrale.

Tra i profili monitorati continua a esserci Tiago Gabriel, difensore portoghese classe 2005 del Lecce, seguito da tempo dal direttore sportivo Giovanni Manna e considerato una soluzione ideale anche in ottica liste. Resta viva anche la candidatura di Federico Gatti, valutato dalla Juventus circa 20 milioni di euro e già allenato da Massimiliano Allegri durante l’esperienza bianconera.

Infine, come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, rimangono in stand-by anche le operazioni relative all’esterno argentino Exequiel Zeballos, in scadenza con il Boca Juniors e pronto a trasferirsi a Napoli in caso di via libera, e al terzino destro Costantino Favasuli del Catanzaro, valutato circa 7 milioni di euro con la Fiorentina che detiene il 50% sulla futura rivendita. Dalla Turchia, inoltre, continuano a rimbalzare indiscrezioni su un possibile interesse del Fenerbahce per Romelu Lukaku, anche se al momento non risultano sviluppi concreti.