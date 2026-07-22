Corriere dello Sport: “Napoli, Lukaku verso l’addio: il club aspetta offerte. Mercato bloccato dalle cessioni”

Il futuro di Romelu Lukaku sembra sempre più lontano dal Napoli. Fabio Mandarini, inviato del Corriere dello Sport da Dimaro Folgarida, racconta che, dopo un confronto tra il club e l’agente Federico Pastorello, è maturata la convinzione che le strade delle due parti siano destinate a separarsi. Salvo clamorosi colpi di scena, il centravanti belga lascerà il Napoli in questa sessione di mercato.

Secondo Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, Pastorello è già al lavoro per individuare le migliori soluzioni da sottoporre sia al club sia al giocatore. Sebbene esista ancora la possibilità di rispettare il terzo e ultimo anno di contratto, il Napoli considera prioritario ridurre il monte ingaggi e quello di Lukaku, pari a circa 11 milioni di euro lordi, rappresenta uno dei contratti più pesanti della rosa. Il club, tuttavia, non ha intenzione di svendere il centravanti, acquistato dal Chelsea nel 2024 per 30 milioni di euro, operazione che prevede anche una percentuale sulla futura rivendita destinata ai Blues. Dopo il lungo infortunio, Lukaku ha ritrovato una buona condizione fisica disputando un ottimo Mondiale, aumentando così il proprio valore sul mercato.

Come sottolinea ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il centravanti si trova attualmente in vacanza con la famiglia, ma ha già ripreso ad allenarsi, come mostrato attraverso una storia pubblicata sui social. Il programma prevede il suo rientro il 5 agosto a Castel di Sangro per la seconda parte del ritiro estivo, anche se le strategie potrebbero cambiare qualora arrivasse un’offerta ritenuta soddisfacente. Negli ultimi mesi il suo nome è stato accostato a club della Turchia, dell’Arabia Saudita, della Premier League, al Monaco, all’Ajax e all’Anderlecht, mentre non manca l’interesse proveniente dagli Stati Uniti.

Situazione completamente diversa per Kevin De Bruyne. Fabio Mandarini, sulle colonne del Corriere dello Sport, evidenzia che il fuoriclasse belga resta uno dei punti fermi del progetto tecnico di Massimiliano Allegri. Anche lui è atteso a Castel di Sangro il 5 agosto, ma il Napoli sta valutando con il giocatore la possibilità di anticiparne il rientro per consentirgli di partecipare alle celebrazioni del Centenario previste il 1° agosto.

Nel frattempo Aurelio De Laurentiis ha raggiunto Dimaro per seguire da vicino il ritiro della squadra. Fabio Mandarini del Corriere dello Sport spiega che il presidente sarà presente all’amichevole contro l’Arezzo e ha già avviato una serie di incontri con il direttore sportivo Giovanni Manna e con Allegri per fare il punto sul mercato, sui rinnovi e sulla programmazione tecnica. Tra gli impegni figura anche il confronto con le istituzioni locali per il rinnovo dell’accordo relativo al ritiro in Trentino.

Sul fronte delle operazioni in entrata, il Napoli continua a muoversi con attenzione. Fabio Mandarini del Corriere dello Sport riferisce che il club ha già bloccato il terzino destro Costantino Favasuli del Catanzaro e definito l’intesa con l’esterno argentino Exequiel Zeballos, entrambi ritenuti profili ideali per il progetto futuro. Tuttavia, la linea societaria resta invariata: senza cessioni non verranno completati nuovi acquisti.

Per questo motivo la dirigenza è concentrata soprattutto sulle uscite. Proseguono i contatti con il Frosinone per Hasa e Zerbin, mentre con il Verona si lavora per il trasferimento di Walid Cheddira, con lo stesso Zerbin che interessa anche al club veneto. Jens Cajuste piace al Genoa, Jesper Lindstrom è seguito dallo Schalke 04, Cyril Ngonge è nel mirino dell’Olympiacos, mentre per Vanja Milinkovic-Savic restano vive alcune possibilità provenienti dalla Premier League.