The Helicopter Company amplia la collaborazione con Leonardo, ordinando 11 elicotteri AW139 aggiuntivi.

THC Potenzia la Sua Flotta con un Nuovo Ordine di Elicotteri Leonardo

ROMA (ITALPRESS) – The Helicopter Company (THC), azienda affiliata al Public Investment Fund (PIF) e principale operatore commerciale di elicotteri in Arabia Saudita, ha annunciato un ordine significativo durante il Farnborough International Airshow, attualmente in corso nel Regno Unito fino al 24 luglio 2026. Questa nuova acquisizione riguarda ben 11 elicotteri AW139 prodotti da Leonardo.

Le consegne dei nuovi AW139 sono programmate tra il 2027 e il 2028, come parte di un accordo quadro siglato tra THC e Leonardo nel contesto del salone Heli-Expo (attualmente noto come Verticon) nel 2024. Un portavoce di THC ha dichiarato che “quest’ordine aggiuntivo rappresenta una pietra miliare di un accordo che prevede un potenziale acquisto di fino a 130 elicotteri”.

L’ordine di 11 elicotteri AW139 è strategico per THC, che punta a diversificare le sue forniture e ottimizzare la propria flotta. Questo investimento consente all’azienda di rispondere alle esigenze in continua evoluzione del settore dell’aviazione in Arabia Saudita.

Rafforzamento della Strategia Operativa di THC

I nuovi AW139 non solo rafforzeranno la posizione di THC come uno dei maggiori operatori di questo modello a livello globale, ma miglioreranno anche la capacità dell’azienda di offrire una gamma crescente di servizi. Tra questi vi sono i Servizi Medici d’Emergenza (EMS), il trasporto VIP e le operazioni di trasporto offshore. Arnaud Martinez, CEO di THC, ha espresso il suo orgoglio per l’ampliamento della collaborazione con Leonardo, sottolineando che questo ulteriore ordine contribuisce attivamente alla strategia di ottimizzazione della flotta e prevede una presenza globale sempre più forte.

Gian Piero Cutillo, Condirettore Generale di Leonardo e Managing Director di Leonardo Helicopters, ha commentato: “Siamo lieti di avanzare nella fase successiva del piano di espansione e modernizzazione della flotta di elicotteri di THC, recentemente riconosciuto con la consegna del 40° velivolo. Siamo pronti a supportare THC nel lungo termine, garantendo che la nostra tecnologia continui a soddisfare gli elevati standard di servizio delle comunità in Arabia Saudita.”

L’AW139 è attualmente l’elicottero più venduto nella sua categoria a livello mondiale, con quasi 1600 unità ordinate da circa 300 clienti distribuiti in oltre 90 paesi. Questo modello ha dimostrato un notevole successo in Medio Oriente, con circa il 18% della flotta mondiale operante nella regione. L’ultimo ordine di THC si inserisce perfettamente all’interno della strategia di crescita dell’azienda, contribuendo anche agli obiettivi della Vision 2030 del governo saudita, finalizzati a costruire un ecosistema dell’aviazione nazionale robusto e dinamico.

Il Ruolo Cruciale dell’Industria dell’Aviazione in Arabia Saudita

La crescente domanda di servizi aerei in Arabia Saudita sta spingendo aziende come THC a investire massicciamente nel potenziamento delle proprie flotte. L’aviation industry gioca un ruolo fondamentale nello sviluppo economico del paese e si integra con gli obiettivi più ampi della Vision 2030, che mira a diversificare l’economia saudita oltre il settore petrolifero.

In questo contesto, attori come THC si pongono come pionieri, introducendo tecnologie avanzate e servizi innovativi che possono elevare ulteriormente la reputazione dell’Arabia Saudita nel settore aeronautico. La firma di questo nuovo ordine di elicotteri rappresenta non solo un passo importante per la compagnia, ma anche una pietra miliare per l’intero settore, promettendo migliori servizi e opportunità di lavoro.

Per ulteriori informazioni su questo accordo e sul futuro dell’industria degli elicotteri in Arabia Saudita, è possibile consultare fonti ufficiali come Leonardo e THC.

-Foto ufficio stampa Leonardo-(ITALPRESS).

FONTE ITALPRESS

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