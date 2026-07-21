Marocco: inaugurata la nuova “autostrada dell’acqua” di 300 chilometri per risorse idriche sostenibili.

Marocco: Nuova Autostrada dell’Acqua per la Sicurezza Idrica

RABAT (MAROCCO) – Il Marocco sta intensificando i suoi sforzi per garantire la sicurezza idrica nazionale con un ambizioso progetto di “autostrada dell’acqua”. Questa infrastruttura, lunga circa 300 chilometri, avrà il compito di collegare il bacino del Sebou a quello dell’Oum Er-Rbia. Secondo quanto riportato dal portale Le360, citando il quotidiano Al Ahdath Al Maghribia, il progetto presenterà una capacità di trasferimento di circa 800 milioni di metri cubi d’acqua all’anno. Il nuovo collegamento rappresenta la seconda fase del programma nazionale di interconnessione dei bacini idrografici del Marocco, dopo il positivo esito del primo collegamento tra i bacini del Sebou e del Bouregreg.

Il progetto è parte integrante del Programma nazionale per l’approvvigionamento di acqua potabile e irrigazione, con investimenti superiori a 13 miliardi di dollari. L’obiettivo principale è quello di rafforzare la sicurezza idrica del Paese, affrontando le sfide della siccità e adattandosi ai cambiamenti climatici in atto.

Benefici e Obiettivi della Nuova Infrastruttura

La nuova autostrada dell’acqua avrà un impatto significativo sulle province di Settat e Berrechid, nonché sulla parte meridionale dell’area metropolitana di Casablanca. Essa garantirà l’accesso a una fornitura costante di acqua potabile, contribuendo al benessere e alla salute della popolazione locale. Inoltre, il progetto supporterà l’irrigazione di circa 176.000 ettari di terreni agricoli nel bacino dell’Oum Er-Rbia, favorendo così l’attività agricola della regione.

L’iniziativa sarà realizzata attraverso un partenariato pubblico-privato, un approccio considerato strategico per ottimizzare le risorse e garantire la sostenibilità a lungo termine del progetto. Questa infrastruttura si inserisce in un piano più ampio del Marocco per connettere i principali bacini idrici del Regno, riconosciuta come un’azione cruciale per rispondere alla crescente pressione sulle risorse idriche dovuta alla crescita demografica, all’urbanizzazione e ai cambiamenti climatici.

Il Marocco, in virtù della sua posizione geografica e delle specifiche condizioni climatiche, si trova a fronteggiare sfide significative in termini di gestione delle risorse idriche. La scarsità d’acqua è un problema crescente che richiede una risposta efficace e coordinata. Con l’attuazione di questo progetto, il Paese si propone non solo di migliorare l’approvvigionamento idrico, ma anche di garantire una gestione più sostenibile delle risorse idriche a lungo termine.

Il successo del progetto potrebbe rappresentare un modello di riferimento per altre nazioni della regione che devono affrontare problematiche simili legate alle risorse idriche. Investimenti massicci e politiche lungimiranti sono fondamentali per costruire un sistema di approvvigionamento idrico resiliente e sostenibile, in grado di adattarsi ai cambiamenti futuri.

In sintesi, l’autostrada dell’acqua in Marocco è un passo decisivo verso una maggiore sicurezza idrica e sostenibilità. Grazie a questa iniziativa, il Regno compie un importante passo avanti nella lotta contro la scarsità d’acqua e nei possibili effetti del cambiamento climatico. La cooperazione tra pubblico e privato, unita ad investimenti significativi, potrebbe essere la chiave per garantire un futuro idrico più sicuro e prospero per tutti i cittadini marocchini.

Per ulteriori dettagli, si rimanda alle fonti ufficiali: Al Ahdath Al Maghribia, Le360 e il Programma nazionale per l’approvvigionamento di acqua potabile e irrigazione.

– Foto Pexels –

FONTE ITALPRESS

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