21 Luglio 2026

Evenepoel trionfa nella cronometro del Tour, Pogacar resta secondo e mantiene la maglia gialla.

redazione 21 Luglio 2026
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Remco Evenepoel Trionfa nella Sedicesima Tappa del Tour de France 2026

LES BAINS (FRANCIA) – Remco Evenepoel ha ribadito il suo dominio nel Tour de France 2026, conquistando la sedicesima tappa con una straordinaria prestazione nella cronometro individuale Evian les Bains-Thonon les Bains, lunga 26,1 chilometri. Il ciclista belga della Red Bull Bora Hansgrohe ha fermato il cronometro a 32’19”, consolidando così la sua posizione di leader nella competizione. Questo successo rappresenta la sua quarta vittoria alla Grande Boucle, la terza in una prova contro il tempo.

Il secondo posto è andato allo sloveno Tadej Pogacar dell’UAE Team Emirates, che ha ceduto 28 secondi a Evenepoel ma mantiene saldamente la maglia gialla. Mattia Cattaneo, sempre della Red Bull Bora Hansgrohe, ha chiuso la gara al sesto posto mentre Filippo Ganna, del Netcompany Ineos, ha deluso le aspettative, terminando all’undicesimo posto. Una nota triste della giornata è stata la caduta del tedesco Florian Lipowitz, che dopo un incidente in corsa ha dovuto ritirarsi quando era al quinto posto della classifica generale.

Risultati della Sedicesima Tappa

Il podio di questa tappa è stato caratterizzato da prestazioni eccezionali. Di seguito il dettaglio dei migliori classificati:

  1. 1. Remco Evenepoel (BEL – Red Bull-Bora) in 32’19”
  2. 2. Tadej Pogacar (SLO – UAE Team Emirates) a 0’28”
  3. 3. Mattias Skjelmose (DEN – Lidl-Trek) a 1’04”
  4. 4. Paul Seixas (FRA) a 1’16”
  5. 5. Isaac Del Toro (MEX) a 1’21”
  6. 6. Mattia Cattaneo (ITA) a 1’42”
  7. 7. Thymen Arensman (NED) a 1’47”
  8. 8. Bruno Armirail (FRA) a 1’55”
  9. 9. Pablo Castrillo (ESP) a 2’00”
  10. 10. Joshua Tarling (GBR) a 2’02”

Il prossimo appuntamento è fissato per la diciassettesima tappa, che si svolgerà su un percorso di 174,7 chilometri da Chambery a Chambery.

Classifiche Generali dopo la Sedicesima Tappa

La classifica generale, che determina il leader della maglia gialla, vede al momento Tadej Pogacar in testa con un vantaggio notevole:

  1. 1. Tadej Pogacar (SLO – UAE Team Emirates) in 56h14’18”
  2. 2. Remco Evenepoel (BEL – Red Bull-Bora) a 4’32”
  3. 3. Isaac Del Toro (MEX – UAE Team Emirates) a 6’51”
  4. 4. Paul Seixas (FRA) a 7’11”
  5. 5. Juan Ayuso (ESP) a 9’22”
  6. 6. Mattias Skjelmose (DEN) a 10’14”
  7. 7. Lenny Martinez (FRA) a 12’50”
  8. 8. Tom Pidcock (GBR) a 12’58”
  9. 9. Jordan Jegat (FRA) a 22’50”
  10. 10. Yannis Voisard (SUI) a 24’18”

Statistiche Sul Torneo

In aggiunta alla classifica generale, vediamo le classifiche relative ai punti, ai migliori scalatori e ai giovani talenti:

Classifica a Punti (Maglia Verde)

  1. 1. Mads Pedersen (DEN – Lidl-Trek) 417 punti
  2. 2. Jasper Philipsen (BEL – Alpecin-Premier Tech) 386 punti
  3. 3. Biniam Girmay (ERI – NSN Cycling Team) 361 punti

Classifica Miglior Scalatore (Maglia a Pois)

  1. 1. Tadej Pogacar (SLO – UAE Team Emirates) 70 punti
  2. 2. Valentin Paret-Peintre (FRA – Soudal Quick-Step) 45 punti
  3. 3. Richard Carapaz (ECU – EF Education-EasyPost) 39 punti

Classifica Miglior Giovane (Maglia Bianca)

  1. 1. Isaac Del Toro (MEX – UAE Team Emirates) in 56h21’09”
  2. 2. Paul Seixas (FRA – Decathlon CMA CGM) a 0’20”
  3. 3. Juan Ayuso (ESP – Lidl-Trek) a 2’31”

Queste performance e statistiche evidenziano un Tour de France 2026 sempre più avvincente, dove i ciclisti stanno dando il massimo per raggiungere nuovi traguardi e performances spettacolari.

Per ulteriori aggiornamenti sul Tour de France, visitate i siti ufficiali e le fonti di notizie sportive.

(Fonte: Italpress)

FONTE ITALPRESS

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