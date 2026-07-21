Ariano International Film Festival: Premio alla carriera a Lino Banfi dal 27 luglio al 2 agosto.

Ariano International Film Festival: Un Evento Imperdibile per gli Amanti del Cinema

AVELLINO (ITALPRESS) – Si accende il sipario sull’Ariano International Film Festival, uno degli appuntamenti più attesi del panorama cinematografico estivo. Questa XIV edizione, che si svolgerà dal 27 luglio al 2 agosto ad Ariano Irpino, vedrà la partecipazione di 65 opere finaliste provenienti da 19 paesi. Tra le novità di quest’anno spicca la Sezione A.I. dedicata alle produzioni realizzate con Intelligenza Artificiale, un segnale della crescente influenza della tecnologia nel settore.

Il festival inaugura con un ricco programma di eventi. Venerdì 31 luglio, il pubblico avrà l’opportunità di assistere all’anteprima del western “Tex McKenzie”, un film realizzato da Ronn Moss, noto per la sua carriera nel mondo del cinema. Gli attori Stefano Sala e Daniel Nilsson parteciperanno all’evento, insieme al produttore Tiziano Cavaliere, offrendo un’interessante anteprima del film ambientato nei suggestivi paesaggi del Lazio. Inoltre, la serata culminerà nella presenza di Vincenzo Schettini, il rinomato divulgatore scientifico, che sabato 1° agosto presenterà “La Fisica dei Film”.

La manifestazione non è solo un’importante piattaforma per la proiezione di opere cinematografiche, ma anche un luogo di incontro e dialogo tra diverse culture. Saranno presenti opere da nazioni come Turchia, Azerbaijan, Spagna, Francia, India, Brasile, Paesi Bassi, Austria, Iran, Stati Uniti e molte altre, rafforzando la dimensione internazionale dell’evento.

Le Sezioni del Festival e i Premi

Quest’anno il festival presenterà diversi segmenti, tra cui la Sezione World che include 7 lungometraggi, 14 cortometraggi, 7 documentari, e 10 opere di animazione. Non mancheranno, poi, opere dedicate ai temi della sostenibilità nella Sezione Green. Un’attenzione particolare sarà riservata anche alla Sezione Made in Campania, con cortometraggi prodotti nel cuore della regione.

La chiusura del festival avverrà domenica 2 agosto con un’importante cerimonia di premiazione. Il maestro Lino Banfi sarà insignito dell’Hirpus d’Oro alla Carriera, un riconoscimento che celebra la sua inestimabile contribuzione nel mondo del cinema e della televisione italiana. Tra i momenti più attesi, la serata accoglierà anche le giovani star di “Mare Fuori”, Cartisia Somma, Carlotta Pinto e Greta De Rosa, che porteranno la loro freschezza e talento al festival.

Le cerimonie di premiazione saranno distribuite nel corso della settimana, con eventi speciali come la premiazione della sezione Made in Campania mercoledì 29 luglio e quella dei documentari giovedì 30 luglio. Ogni serata sarà aperta gratuitamente al pubblico, confermando l’accessibilità dell’evento.

Un Festival Che Va Oltre il Cinema

L’Ariano International Film Festival non si limita a presentare film, ma offre anche un ricco programma di eventi collaterali che spaziano dalla scienza alla letteratura. Venerdì 31 luglio, si svolgerà una masterclass con Raffaello De Gruttola, mentre sabato 1° agosto ci sarà la presentazione del libro “Tic Toc” di Emanuela Tittocchia. Sempre sabato, il mago illusionista Max Magicyan intratterrà il pubblico con uno spettacolo di magia.

La giornata di domenica 2 agosto sarà dedicata a un seminario su matematica e cinema, con relatori di spicco come Massimo Squillante e Giacomo Di Tollo. Questa varietà di eventi mira a rendere il festival un punto di riferimento culturale, capace di attrarre e coinvolgere un pubblico eterogeneo.

L’Ariano International Film Festival, con la sua lungimirante visione, continua a promuovere il dialogo tra culture diverse, offrendo un programma ricco di cinema, innovazione e creatività. Con eventi gratuiti e un’ampia partecipazione di opere internazionali, il festival si conferma un palcoscenico imperdibile per gli appassionati di cinema e cultura.

– Foto ufficio stampa Ariano International Film Festival –

(ITALPRESS).

FONTE ITALPRESS

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