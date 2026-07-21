Repubblica: “Alisson show: “Napoli è un sogno” Allegri decide il futuro di 7 azzurri”

L’entusiasmo continua a crescere nel ritiro del Napoli a Dimaro, dove il tradizionale incontro tra squadra e tifosi ha confermato il clima di grande attesa che accompagna la stagione del Centenario. la Repubblica Napoli racconta che protagonisti della serata sono stati Alisson Santos, Matteo Politano, Sam Beukema e Antonio Vergara, accolti con grande calore dal pubblico presente in piazza.

Secondo la Repubblica Napoli, il più applaudito è stato Alisson Santos, che ha ribadito tutta la propria emozione per l’esperienza in azzurro. L’attaccante ha definito un sogno vestire la maglia del Napoli, ricordando con soddisfazione il primo gol segnato contro la Roma e spiegando di aver scelto il numero 27 perché corrisponde alla sua data di nascita. Il giovane ha anche raccolto l’invito dei tifosi, che hanno chiesto alla squadra un successo speciale per celebrare il Centenario del club.

Nel corso dell’incontro, la Repubblica Napoli riferisce anche le parole di Antonio Vergara. Il centrocampista ha raccontato di sperare di essere all’altezza della squadra della sua città e ha indicato come uno dei ricordi più belli il gol realizzato in Champions League contro il Chelsea allo stadio Diego Armando Maradona. Parlando del nuovo ruolo affidatogli da Massimiliano Allegri, Vergara ha spiegato di essere stato impiegato da mezzala nei primi allenamenti, lasciando intendere che potrebbe essere quella la sua nuova collocazione tattica. Sulla possibile convocazione in Nazionale ha scherzato affermando che, se arriverà, la prima persona che saluterà sarà Gianluigi Donnarumma.

Anche Matteo Politano ha parlato del nuovo corso tecnico. la Repubblica Napoli sottolinea che l’esterno ha evidenziato una differenza rispetto alla gestione di Antonio Conte, spiegando come Allegri stia puntando maggiormente sul lavoro con il pallone. Politano ha inoltre espresso l’auspicio che la nuova stagione sia meno condizionata dagli infortuni, assicurando che la squadra continuerà a dare il massimo dopo le soddisfazioni già conquistate negli ultimi anni. Sam Beukema, invece, ha fissato l’obiettivo di portare il Napoli il più in alto possibile.

Quello con i giocatori è stato soltanto il primo dei due appuntamenti organizzati a Dimaro. la Repubblica Napoli ricorda che il secondo incontro vedrà protagonista direttamente Massimiliano Allegri insieme al suo staff tecnico, mentre è atteso anche l’arrivo del presidente Aurelio De Laurentiis, intenzionato ad assistere alla prima amichevole stagionale contro l’Arezzo, in programma a Carciato.

La sfida rappresenterà un importante banco di prova soprattutto per diversi giocatori il cui futuro è ancora da definire. la Repubblica Napoli evidenzia che Allegri osserverà con particolare attenzione Rafa Marin, Marianucci, Milinkovic-Savic, Folorunsho, Lucca e Jesper Lindstrom, rientrato dall’ennesimo prestito e seguito dallo Schalke 04. Tra gli osservati speciali figura anche Frank Anguissa, chiamato a dimostrare di aver definitivamente superato l’infortunio e di possedere le motivazioni necessarie per restare al centro del nuovo progetto tecnico.

Particolare attenzione sarà riservata anche a Lorenzo Lucca. la Repubblica Napoli spiega che l’attaccante, dopo una stagione deludente e il limitato impiego nella gestione Conte, sta cercando di convincere Allegri, che in questa fase lo utilizza come alternativa a Rasmus Hojlund in attesa del rientro di Romelu Lukaku. Aurelio De Laurentiis ha infatti chiesto al nuovo allenatore di valorizzare alcuni dei calciatori acquistati con investimenti importanti ma finiti ai margini del precedente progetto tecnico. Tra questi figurano Rafa Marin, Milinkovic-Savic, Marianucci, Folorunsho e Lindstrom, elementi sui quali il club punta per evitare nuove cessioni e recuperare il valore di un investimento complessivo superiore agli 80 milioni di euro. Per quanto riguarda il portiere serbo, invece, la situazione appare più complessa, visto che nelle gerarchie Allegri ha nuovamente promosso Alex Meret come titolare.