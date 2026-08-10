Beach soccer, giù il sipario sulle finali: Pisa e Velletri vincono lo scudetto

ROMA (ITALPRESS) – Lenergy Pisa è di nuovo Campione d’Italia della Serie A Q8. Il team guidato da Matteo Marrucci concede il bis, batte la Sambenedettese per 7-4 completando una rimonta strepitosa e alza al cielo il suo quarto Scudetto, il secondo di fila, al termine di una finale bellissima, intensa, imprevedibile fino all’ultimo respiro. Una gara che ha infiammato la Puntocuore Beach Arena di Scoglitti (Rg) completamente sold out. Più di mille spettatori hanno applaudito due squadre che hanno reso onore allo sport più praticato dell’estate. Il Beach Soccer ancora una volta ha rispettato la sua legge: nulla è deciso finché non suona l’ultima sirena. Sotto di tre reti a metà secondo tempo Lenergy Pisa ha risalito la china con la calma dei forti. Negli ultimi 12’ il club neroazzurro ha piazzato un parziale di 5-1 che ha stravolto la gara. È stata una sfida giocata sul filo, senza mai concedere un momento per abbassare la tensione.

Il Pisa ha dominato gli ultimi quattro anni (sei titoli ed altrettante finali). I neroazzurri stanno marchiando a fuoco l’ultimo lustro. Dal 2024 ad oggi hanno giocato tre finali consecutive vincendone due (2026 e 2025) perdendo solo quella del 2024. Dal 2021 Pisa ha collezionato cinque trofei. Oggi come per tutto il Campionato decisivo il brasiliano Hulk, un gol, 24 in questa Serie A, nessuno ha fatto meglio. Terzo titolo consecutivo per il verdeoro. Monumentale la prestazione del nazionale azzurro Luca Bertacca autore di una tripletta (11 in Campionato), premiato come MVP del Campionato. Ma è tutta la rosa ad aver dimostrato di avere qualcosa in più già nella fase regolare del Campionato. Il portiere Leandro Casapieri oltre ad aver dimostrato ancora una volta di essere il miglior estremo difensore del Campionato si è tolto la soddisfazione di segnare in finale. A segno oggi anche lo spagnolo Chiky (8 in A) e Barsotti che non ruba l’occhio ma è prezioso. Fondamentali i nazionali azzurri Luca e Alessandro Remedi, Fazzini e il brasiliano Datinha.

La Samb, nonostante la delusione, può ritenersi soddisfatta per essere tornata ad alzare un trofeo, la Coppa Italia, dopo cinque stagioni a secco. Il giovane portiere Gabriele Barbagallo ha giocato il suo miglior Campionato prendendosi il premio di best goalkeeper. Oggi non sono bastati i gol di Jordan (due, 13 in Campionato), Joao (6 in A) e Bernardo. Catarino, Fred, Gori e Barbagallo in questa finale non sono riusciti ad incidere ma hanno giocato una stagione clamorosa, insieme hanno collezionato 31 reti.

La Finale Scudetto Serie A Q8 ha condensato in 36’ minuti tutta l’essenza del Beach Soccer: tecnica, coraggio, emozioni e adrenalina. Un finale degno di una stagione straordinaria, deciso soltanto quando il tempo non concedeva più possibilità di replica.

Conclusa la stagione è il momento di tirare le somme con il Coordinatore del Dipartimento BS LND Roberto Desini: ”È stata una tappa straordinaria sotto ogni punto di vista con un’organizzazione impeccabile, una Beach Arena di grande impatto e un pubblico capace di accompagnare con entusiasmo tutte le giornate di gara. Le finali hanno rappresentato la sintesi perfetta di questa edizione: partite combattute, equilibrate, spesso decise negli ultimi istanti. Anche i verdetti hanno restituito un quadro particolarmente significativo, con un mix ideale tra conferme importanti e piacevoli novità. Un finale che premia il lavoro svolto e chiude nel migliore dei modi un tour di altissimo livello. Ci tengo a ringraziare tutte quelle persone, dipendenti, collaboratori e volontari che lontano dai riflettori hanno lavorato instancabilmente per la buona riuscita di questa stagione. Un grazie sentito alle società, tecnici, dirigenti, atlete e atleti capaci con il proprio impegno di elevare ancora una volta la qualità e la competitività del Beach Soccer italiano”.

La matricola della finale fa il colpo grosso: VJS Velletri supera Lady Terracina per 1-0 e conquista lo Scudetto femminile

La prima volta non si scorda mai e sicuramente VJS Velletri questa giornata la ricorderà a lungo. Al secondo anno di partecipazione alla Serie A Q8 femminile, alla sua prima storica finale la matricola terribile supera per 1-0 la pluridecorata Lady Terracina e conquista lo Scudetto 2026 a Scoglitti (Rg) nella Puntocuore Beach Arena stracolma di gente. Il gol decisivo l’ha segnato la miglior giocatrice del Campionato, Maria Agostina Tasinazzo che al 3’ del terzo tempo ha sfoderato un colpo di magia. La giocatrice ha ricevuto il premio di miglior giocatrice della Serie A. Lady Terracina si gode il riconoscimento andato a Martina Galloni come miglior portiere del Campionato. Veronica Privitera (Cagliari) con 10 reti ha vinto la classifica marcatrici.

La formazione laziale, appena al secondo anno nel circuito ufficiale, ha trasformato la sua prima storica finale in una gara perfetta, combattendo senza timori contro una delle grandi protagoniste della disciplina. Lady Terracina, abituata a giocarsi le finali, ha tenuto bene il rettangolo di sabbia ma non è bastato. Gare come queste si decidono su episodi e questa volta la storia della disciplina ha deciso di voltare pagine e scrivere un altro epilogo.

Non è bastata l’esperienza di Terracina, alla quarta finale Scudetto consecutiva e all’ottava della sua lunga militanza in Serie A, che deve prolungare l’attesa di uno Scudetto che manca dal 2023. Un epilogo che racconta anche il cambiamento degli equilibri del campionato: si è infatti spezzato il duopolio Cagliari-Lady Terracina che aveva caratterizzato gli ultimi quattro anni, con dieci finali disputate complessivamente dai due club tra Campionato, Coppa Italia e Supercoppa. Il successo del VJS Velletri nell’ultimo atto testimonia invece quanto il movimento stia crescendo, allargando la propria base competitiva e facendo emergere nuove realtà. È anche il risultato di un percorso nel quale la Lega Nazionale Dilettanti ha creduto per prima, investendo nello sviluppo e nella valorizzazione del beach soccer femminile quando la disciplina muoveva ancora i primi passi. Un progetto arrivato oggi alla sua quindicesima edizione e diventato una realtà consolidata del panorama nazionale. Velletri festeggia con la consapevolezza di aver aperto una nuova pagina, Lady Terracina esce dalla sabbia senza titolo ma con la certezza di aver dimostrato di essere sempre una delle realtà più organizzate del circuito. E il beach soccer femminile italiano continua a crescere, trovando nuovi protagonisti senza perdere il peso della propria tradizione.

Ecoris Viareggio, dinastia U20! Lamezia battuta, quarto Scudetto e ottavo trofeo in sei stagioni

La finale come tutto il Campionato Q8 Under 20 hanno confermato che il futuro del beach soccer è già presente, grazie a una generazione di giovani ricca di talento, personalità e qualità tecniche. Tutto il bello dell’Under 20 dentro questa finale che ha trascinato il pubblico della Puntocuore Beach Arena di Scoglitti (Rg) immerso nella bellezza di uno sport in cui acrobazie e fatica si fondono in uno sport unico. Una gara come quella tra Ecoris Viareggio e Icierre Lamezia non poteva che concludersi ai rigori con il portiere bianconero Diridoni in formato Superman che ha consegnato ai bianconeri lo Scudetto 2026. Durante i tempi regolamentari per tre volte Viareggio è andato in vantaggio ed è stato sempre ripreso da un ottimo Lamezia. Ai rigori i ragazzi di Marco Pacini hanno prevalso per 7-5 riuscendo a spuntarla sui lametini per la seconda volta dopo la finale del 2023 vinta per 2-1. In gol per Viareggio Bartoli, capocannoniere dei bianconeri con 5 reti, Colombi e Samuele Santini. Nel Lamezia a segno ancora una volta Muraca che conclude il Campionato con sei firme.

I bianconeri conquistano il loro quarto Scudetto dopo quelli del 2021, 2022 e 2023. Con questo titolo Viareggio festeggia la doppietta del 2026, il tricolore e la Supercoppa. Dal 2021, da quando è stato istituito il Campionato la squadra toscana ha collezionato otto trofei, conquistando almeno un titolo ogni anno.

Tanta sfortuna per i lametini che vedono sfumare il traguardo all’ultimo metro per la terza volta dopo i ko nelle finali 2024 e 2023. Nella bacheca del Lamezia rimane sempre la Coppa Italia 2024.

Premi individuali per Valentino Bartoli (Ecoris Viareggio) MVP del Campionato e per Franco Olgo Rubino (Icierre Lamezia) miglior portiere della stagione. La palma di capocannoniere se l’è presa Tommaso Pietrocarlo (Terracina) autore di otto gol.

Tutti questi ragazzi sono un patrimonio da valorizzare, perché da loro passeranno la crescita e il rinnovamento dell’intero movimento.

Hanno premiato le squadre, le giocatrici e i giocatori: per la LND, il Presidente Giancarlo Abete, il Vice Presidente Vicario Christian Mossino, i Vice Presidenti Area Nord, Centro e Sud Giulio Ivaldi (Presidente Cr Liguria), Gianni Cadoni (Sardegna) e Saverio Mirarchi (Calabria), il Presidente del Comitato Sicilia Sandro Morgana, il Vice Presidente Vicario della LND Liguria Giovanni Pampana, il Coordinatore del Dipartimento BS LND e i Consiglieri Roberto Desini, Salvatore D’Augello e Fabio Nicosia, il Coordinatore del Dipartimento E-Sport Santino Lo Presti. I premi speciali del Title Main Partner Q8 li hanno consegnati il Retail and Marketing Director Q8 Italia Fabio Curtacci e la Customer Engagement & Partnership Coordinator Francesca Castrignano. Per le istituzioni Regionali, Provinciali e Comunali hanno premiato i Deputati della Regione Sicilia Ignazio Abbate e Giorgio Assenza, il Sindaco di Vittoria Francesco Aiello e il Presidente Libero Consorzio Provinciale di Ragusa Maria Rita Schembari.

– foto ufficio stampa Lnd –

(ITALPRESS).

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