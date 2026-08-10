Ex Ilva, Urso “Dobbiamo elaborare un piano straordinario per Taranto”

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi si riunirà il direttivo di Federacciai per valutare se esistano le condizioni per una cordata italiana che, come auspicato da Confindustria, possa presentare una propria proposta nell’ambito della procedura di gara in corso, aggiungendosi a quelle di Jindal e Flacks. Nel contempo dobbiamo elaborare un “piano straordinario per Taranto”, perché la chiusura dell’area a caldo imposta dalla Corte d’Appello ha innescato una bomba sociale, produttiva e occupazionale che dobbiamo assolutamente disinnescare”. Così in un’intervista al Mattino, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che assicura che non saranno ridotti i fondi della Zes Unica e che nella prossima Finanziaria il governo continuerà a investire sul Sud. “Nessuno può sottrarre le risorse già destinate al Mezzogiorno, che anzi intendiamo incrementare con la prossima legge di Bilancio”, spiega.

“Mi sono già confrontato con la Conferenza delle Regioni per avviare da subito l’istruttoria per realizzare le aree di accelerazione industriale previste nel nuovo regolamento Industrial Accelerator Act, in via di approvazione. Esse possono essere realizzate in ogni regione del Paese e, ovviamente, siamo impegnati a localizzarle anche nel Mezzogiorno. Per esempio, nel campo dell’automotive, così come in quello della siderurgia, delle tecnologie green e delle tecnologie digitali”, conclude.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all’indirizzo [email protected]

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le news su Napoli+