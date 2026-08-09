Gazzetta dello Sport: “Napoli, Lukaku-Fenerbahçe ai dettagli: poi Badiashile, Favasuli e il sogno Gabriel Jesus”

Il mercato del Napoli è pronto a entrare nella sua fase più calda. Dopo settimane di valutazioni, trattative impostate e operazioni rimaste in sospeso, la possibile cessione di Romelu Lukaku al Fenerbahçe può rappresentare la svolta decisiva. Come racconta la Gazzetta dello Sport, l’uscita di Big Rom permetterebbe al direttore sportivo Giovanni Manna di sbloccare una serie di operazioni già preparate, a partire da Benoît Badiashile e Costantino Favasuli, senza perdere di vista il grande obiettivo offensivo: Gabriel Jesus.

Secondo la Gazzetta dello Sport, i contatti tra Lukaku e il Fenerbahçe sarebbero andati avanti sottotraccia già da diversi giorni, prima di accelerare in maniera significativa nelle ultime ore. Anche la presenza a Castel di Sangro di Federico Pastorello, agente dell’attaccante belga, avrebbe contribuito ad avvicinare ulteriormente le parti.

Lukaku avrebbe dato il proprio assenso al trasferimento in Turchia e, a questo punto, resta da trovare l’intesa economica definitiva tra i due club.

LUKAKU-FENERBAHÇE, SI CERCA L’ACCORDO

Come evidenzia la Gazzetta dello Sport, i giorni di permesso supplementare concessi dal Napoli al centravanti avrebbero coinciso con la fase decisiva della trattativa. Il club azzurro non avrebbe intenzione di opporsi alla partenza e potrebbe anche rivedere leggermente al ribasso la propria richiesta pur di arrivare alla fumata bianca.

La distanza resta ancora da colmare. Il Fenerbahçe sarebbe partito da un’offerta di circa 5 milioni di euro, mentre il Napoli vorrebbe avvicinarsi a una valutazione compresa tra 10 e 12 milioni.

A complicare i calcoli c’è il 40% sulla futura rivendita che il Napoli deve riconoscere al Chelsea in base agli accordi del 2024. L’aspetto più importante, però, sarebbe soprattutto la possibilità di alleggerire il monte ingaggi liberandosi dello stipendio da circa 11 milioni lordi percepito da Lukaku.

Il Fenerbahçe sarebbe pronto a offrire al belga un contratto biennale da circa 10 milioni di euro a stagione, bonus compresi.

BADIASHILE E FAVASULI PRONTI

La partenza di Lukaku permetterebbe al Napoli di procedere rapidamente con le operazioni già impostate. La Gazzetta dello Sport riferisce che per Badiashile esiste già un’intesa economica con il calciatore sulla base di un ingaggio da circa 2,5 milioni di euro a stagione.

Anche con il Chelsea la struttura dell’operazione sarebbe ormai delineata: 3 milioni per il prestito e diritto di riscatto fissato a 15 milioni. Resterebbero dunque soltanto gli ultimi passaggi formali prima della possibile chiusura.

Molto avanzata anche la trattativa per Favasuli. Secondo la Gazzetta dello Sport, l’accordo con il Catanzaro sarebbe stato definito sulla base di circa 6 milioni di euro più bonus.

Due rinforzi che permetterebbero ad Allegri di aumentare immediatamente profondità e alternative della rosa.

IL GRANDE SOGNO RESTA GABRIEL JESUS

Il vero colpo a effetto, però, potrebbe arrivare più avanti. La Gazzetta dello Sport indica Gabriel Jesus come il profilo in grado di infiammare definitivamente il mercato azzurro.

L’attaccante brasiliano è in uscita dall’Arsenal e avrebbe già manifestato piena disponibilità nei confronti di un trasferimento in Italia e, in particolare, al Napoli.

Per rendere l’operazione realmente sostenibile, tuttavia, potrebbero servire ulteriori cessioni. Lang e Lucca vengono indicati tra i giocatori la cui partenza potrebbe liberare risorse decisive per tentare l’assalto all’attaccante brasiliano.

Come sottolinea ancora la Gazzetta dello Sport, la strategia della società resta improntata alla prudenza: nessuna corsa all’acquisto, ma operazioni costruite al momento e alle condizioni ritenute corrette.

Dopo i colpi Lukaku e McTominay nell’estate 2024 e Hojlund nel 2025, Manna potrebbe dunque provare a chiudere ancora una volta il mercato con un grande nome. Prima, però, va completato il domino in uscita. E tutto parte da Lukaku: la sua cessione al Fenerbahçe può essere la chiave per aprire definitivamente il mercato del Napoli.