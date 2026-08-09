MotoGP, Martin e Aprilia dominano il sabato di Silverstone: lo spagnolo trionfa nella Sprint e partirà in pole
IPA87321044 – 8th August 2026; Silverstone Circuit, Northamptonshire, England; 2026 MotoGP Grand Prix of Great Britain, Qualifying Day; Jorge Martin of Aprilia Racing during the MotoGP Qualifying 2
SILVERSTONE (GRAN BRETAGNA) (ITALPRESS) – Jorge Martin (Aprilia) vince la Sprint Race del Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. Lo spagnolo domina dal primo all’ultimo giro e precede l’Aprilia Trackhouse del giapponese Ai Ogura.
Completa il podio Marco Bezzecchi, che chiude il tris Aprilia a Silverstone. Quarto Alex Marquez (Ducati Gresini) davanti a Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46). In grande difficoltà la Ducati ufficiale. Marc Marquez termina nono dopo una Sprint condizionata dal degrado alla gomma posteriore, mentre Francesco Bagnaia non va oltre la 17esima posizione.
ORDINE D’ARRIVO
1. Jorge Martin (Esp) Aprilia in 19’49″0662. Ai Ogura (Jpn) Aprilia a 1″5303. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia a 3″9744. Alex Marquez (Esp) Ducati a 6″9565. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati a 8″6516. Pedro Acosta (Esp) Ktm a 10″7457. Joan Mir (Esp) Honda a 10″8268. Franco Morbidelli (Ita) Ducati a 12″5399. Marc Marquez (Esp) Ducati a 13″96510. Diogo Moreira (Bra) Honda a 13″992
CLASSIFICHE GENERALI
PILOTI1. Jorge Martin (Esp) 220 punti2. Ai Ogura (Jpn) 2033. Marco Bezzecchi (Ita) 1934. Marc Marquez (Esp) 1915. Fabio Di Giannantonio (Ita) 1896. Raul Fernandez (Esp) 1597. Pedro Acosta (Esp) 1528. Francesco Bagnaia (Ita) 1439. Alex Marquez (Esp) 9310. Luca Marini (Ita) 79
COSTRUTTORI1. Aprilia 342 punti2. Ducati 3253. Ktm 1944. Honda 1125. Yamaha 69
L’ex campione del mondo partirà anche in pole position davanti a Raul Fernandez. Completa la prima fila l’altra Aprilia Trackhouse di Ai Ogura, terzo a 0″189. Apre la seconda fila Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) davanti a Marco Bezzecchi (Aprilia), quinto a 0″296, e Marc Marquez (Ducati), sesto a 0″367. Terza fila con Alex Marquez (Ducati Gresini) davanti a Franco Morbidelli (Ducati VR46) e Pedro Acosta (Ktm). Decimo Iker Lecuona (Ducati Gresini) su Jack Miller (Yamaha Pramac) e Joan Mir (Honda).
GRIGLIA DI PARTENZA
1^ fila1. Jorge Martin (Esp) Aprilia in 1’56″1602. Raul Fernandez (Esp) Aprilia in 1’56″1813. Ai Ogura (Jpn) Aprilia in 1’56″3492^ fila4. Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati in 1’56″4155. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia in 1’56″4566. Marc Marquez (Esp) Ducati in 1’56″5273^fila7. Alex Marquez (Esp) Ducati in 1’56″5398. Franco Morbidelli (Ita) Ducati in 1’56″8899. Pedro Acosta (Esp) Ktm in 1’56″9324^ fila10. Iker Lecuona (Esp) Ducati in 1’57″32211. Jack Miller (Aus) Yamaha in 1’57″49412. Joan Mir (Esp) Honda in 1’58″043
– Foto Ipa Agency –(ITALPRESS).
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FONTE ITALPRESS
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