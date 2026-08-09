9 Agosto 2026

Darderi avanza ai quarti a Montreal, Borges battuto in rimonta

redazione 8 Agosto 2026
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IPA87327955 – August 8, 2026, Montreal, Pq, Canada: Luciano Darderi of Italy reacts during his match against Nuno Borges of Portugal during round of 16 National Bank Open tennis action in Montreal on Saturday, Aug. 8, 2026. (Credit Image: © Christinne Muschi/The Canadian Press via ZUMA Press)

Luciano Darderi avanza ai quarti di finale del Masters 1000 di Montreal. L’azzurro, testa di serie numero 19 del tabellone, si è imposto in rimonta 4-6 6-3 7-5 sul portoghese Nuno Borges, numero 55 del ranking. Il 24enne si è concesso un’esultanza rabbiosa a fine match in compagnia del suo staff. Nel prossimo turno Darderi dovrà vedersela contro il vincente della sfida tra Arthur Rinderknech (n.29 Atp) e Brandon Nakashima (n.31 Atp).

-Foto Ipa Agency-

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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