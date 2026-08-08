8 Agosto 2026

Taekwondo, Dell’Aquila non lascia la vetta: anche ad agosto è il numero uno del mondo

redazione 7 Agosto 2026
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ROMA (ITALPRESS) – Le classifiche aggiornate ad agosto del taekwondo raccontano una storia breve: in cima ai -58 kg non è cambiato niente. Vito Dell’Aquila è ancora il numero uno del mondo, sia nel ranking olimpico sia in quello mondiale. Una doppia leadership che l’oro di Tokyo 2020 mantiene dal successo nel Roma Grand Prix dello scorso giugno, la tappa di casa da cui è di fatto partita la corsa ai Giochi di Los Angeles 2028. Da allora la posizione non è cambiata, aggiornamento dopo aggiornamento.

Il prossimo esame porta la Nazionale di taekwondo in Corea del Sud. Dal 5 al 7 settembre Muju ospita la seconda tappa del World Taekwondo Grand Prix 2026: è la prima volta che la serie del Grand Prix fa tappa in Corea. Insieme a Dell’Aquila, nei -58 kg sarà in gara anche Andrea Conti; completano la spedizione Angelo Mangione nei -80 kg e Mattia Molin negli oltre 80 kg. Nel parataekwondo ci sarà Antonino Bossolo, attualmente numero 4 del ranking paralimpico. Sul fronte della categoria +80 kg, Simone Alessio prosegue il recupero e ha messo nel mirino il Grand Prix di Parigi di ottobre per il suo rientro.

– foto ufficio stampa Federazione italiana taekwondo –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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