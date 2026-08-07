7 Agosto 2026

Darderi agli ottavi del Masters 1000 di Montreal, Shang battuto in tre set

redazione 6 Agosto 2026
1786050302_Darderi.jpg

MONTREAL (CANADA) (ITALPRESS) – Luciano Darderi avanza agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montreal. L’azzurro, testa di serie numero 19 del tabellone, ha battuto in rimonta, in tre set, il cinese Juncheng Shang (n. 281 Atp) col punteggio di 4-6 6-1 6-4. Agli ottavi Darderi sfiderà il vincente della sfida tra il tedesco Yannick Hanfmann (n. 57 Atp) e il portoghese Nuno Borges (n. 55).

Nella notte scenderà in campo anche Lorenzo Musetti per sfidare il giovanissimo spagnolo Rafael Jodar.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all’indirizzo [email protected]

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le notizie di sport su Napoli+

Altro

Kelly-Doualla.jpg

Impresa di Kelly Doualla: a 16 anni è bronzo sui 100 ai Mondiali U20

redazione 7 Agosto 2026
20260807_0241.jpg

Taddeucci bronzo nella knockout agli Europei di fondo, oro a Gose

redazione 7 Agosto 2026
20260801_0649.jpg

L’Uefa conferma il boicottaggio ai tornei Fifa “Condizioni non soddisfatte”

redazione 7 Agosto 2026
Mancini-Oriali.jpg

Nazionale, ecco lo staff di Mancini: Bollini vice, Oriali torna team manager, Bonucci tra i collaboratori

redazione 6 Agosto 2026
Pellacani-2-e1786034286558.jpg

Pellacani scrive la storia agli Europei di tuffi, il quinto oro arriva nel sincro con Pizzini

redazione 6 Agosto 2026
20260801_0123.jpg

La Fifa conferma il pieno sostegno a Infantino: “Progetto Ffe un errore, ma basta attacchi”

redazione 6 Agosto 2026

Ultimissime

Alberini.jpg

L’ambasciatore Alberini incontra una delegazione del Comitato di amicizia Libia-Italia, focus su relazioni bilaterali

Anna Gaia Cavallo 7 Agosto 2026
Kelly-Doualla.jpg

Impresa di Kelly Doualla: a 16 anni è bronzo sui 100 ai Mondiali U20

redazione 7 Agosto 2026
20260807_0097.jpg

Etna, fontana di lava dal cratere voragine e voli in arrivo dirottati

Anna Gaia Cavallo 7 Agosto 2026
20260807_0241.jpg

Taddeucci bronzo nella knockout agli Europei di fondo, oro a Gose

redazione 7 Agosto 2026
Libia-esercito.jpg

La Libia avvia il progetto di sicurezza della frontiera occidentale con il sostegno della missione Ue

Anna Gaia Cavallo 7 Agosto 2026