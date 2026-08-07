Darderi agli ottavi del Masters 1000 di Montreal, Shang battuto in tre set
MONTREAL (CANADA) (ITALPRESS) – Luciano Darderi avanza agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montreal. L’azzurro, testa di serie numero 19 del tabellone, ha battuto in rimonta, in tre set, il cinese Juncheng Shang (n. 281 Atp) col punteggio di 4-6 6-1 6-4. Agli ottavi Darderi sfiderà il vincente della sfida tra il tedesco Yannick Hanfmann (n. 57 Atp) e il portoghese Nuno Borges (n. 55).
Nella notte scenderà in campo anche Lorenzo Musetti per sfidare il giovanissimo spagnolo Rafael Jodar.
– foto di repertorio IPA Agency –
(ITALPRESS).
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FONTE ITALPRESS
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