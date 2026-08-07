Crescita del turismo in uscita da Malta, l’Italia si conferma la principale destinazione dei viaggiatori

nella foto un airbus della Malta Air (Cinisi (Pa) – 2022-02-17, Alberto Lo Bianco) p.s. la foto e’ utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e’ stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – L’Italia si conferma la destinazione preferita dai viaggiatori maltesi, secondo i dati diffusi dall’Ufficio maltese di Statistica (NSO). Il turismo in uscita da Malta, più in generale, ha registrato una crescita significativa nel primo semestre del 2026, sempre secondo i dati ufficiali. Tra gennaio e giugno sono stati stimati 419.940 viaggi turistici all’estero, con un incremento del 7,6% rispetto allo stesso periodo del 2025.

L’Italia ha assorbito il 34,8% di tutti i viaggi, pari a 145.986, mantenendo saldamente il primato come destinazione più scelta. Al secondo posto si è classificata la Spagna con 39.924 viaggi (9,5%), seguita a breve distanza dal Regno Unito con 38.977 viaggi (9,3%). Nello stesso periodo i turisti maltesi hanno trascorso complessivamente 3,11 milioni di pernottamenti all’estero, in aumento del 10,6% su base annua, mentre la durata media delle vacanze è salita leggermente da 7,2 a 7,4 notti.

Nonostante la spesa media per turista sia diminuita da 967 a 925 euro, la spesa complessiva è cresciuta del 2,9%, raggiungendo 388,5 milioni di euro.

I dati sono stati elaborati attraverso Tourstat, la rilevazione continua alle frontiere dell’NSO utilizzata anche per monitorare i flussi del turismo in entrata. Nello stesso periodo, oltre 2,13 milioni di turisti hanno visitato Malta, confermando che il Paese potrebbe superare il record dello scorso anno, quando gli arrivi turistici avevano superato i quattro milioni.

– Foto Ipa Agency –(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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