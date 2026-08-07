7 Agosto 2026

Crescita del turismo in uscita da Malta, l’Italia si conferma la principale destinazione dei viaggiatori

Anna Gaia Cavallo 6 Agosto 2026
20230112_0628.jpg

nella foto un airbus della Malta Air (Cinisi (Pa) – 2022-02-17, Alberto Lo Bianco) p.s. la foto e’ utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e’ stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – L’Italia si conferma la destinazione preferita dai viaggiatori maltesi, secondo i dati diffusi dall’Ufficio maltese di Statistica (NSO). Il turismo in uscita da Malta, più in generale, ha registrato una crescita significativa nel primo semestre del 2026, sempre secondo i dati ufficiali. Tra gennaio e giugno sono stati stimati 419.940 viaggi turistici all’estero, con un incremento del 7,6% rispetto allo stesso periodo del 2025.

L’Italia ha assorbito il 34,8% di tutti i viaggi, pari a 145.986, mantenendo saldamente il primato come destinazione più scelta. Al secondo posto si è classificata la Spagna con 39.924 viaggi (9,5%), seguita a breve distanza dal Regno Unito con 38.977 viaggi (9,3%). Nello stesso periodo i turisti maltesi hanno trascorso complessivamente 3,11 milioni di pernottamenti all’estero, in aumento del 10,6% su base annua, mentre la durata media delle vacanze è salita leggermente da 7,2 a 7,4 notti.

Nonostante la spesa media per turista sia diminuita da 967 a 925 euro, la spesa complessiva è cresciuta del 2,9%, raggiungendo 388,5 milioni di euro.

I dati sono stati elaborati attraverso Tourstat, la rilevazione continua alle frontiere dell’NSO utilizzata anche per monitorare i flussi del turismo in entrata. Nello stesso periodo, oltre 2,13 milioni di turisti hanno visitato Malta, confermando che il Paese potrebbe superare il record dello scorso anno, quando gli arrivi turistici avevano superato i quattro milioni.

– Foto Ipa Agency –(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all’indirizzo [email protected]

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le news su Napoli+

Altro

Alberini.jpg

L’ambasciatore Alberini incontra una delegazione del Comitato di amicizia Libia-Italia, focus su relazioni bilaterali

Anna Gaia Cavallo 7 Agosto 2026
20260807_0097.jpg

Etna, fontana di lava dal cratere voragine e voli in arrivo dirottati

Anna Gaia Cavallo 7 Agosto 2026
Libia-esercito.jpg

La Libia avvia il progetto di sicurezza della frontiera occidentale con il sostegno della missione Ue

Anna Gaia Cavallo 7 Agosto 2026
Cisgiordania.jpg

Cisgiordania, 6 feriti in un incendio appiccato da coloni israeliani

Anna Gaia Cavallo 7 Agosto 2026
Abdelatty.jpg

Egitto, il ministro Abdelatty in Ciad per la 4^ sessione della Commissione congiunta

Anna Gaia Cavallo 7 Agosto 2026
Ospedale-algeria.jpg

Algeria, autobus precipita in un dirupo nella provincia di Costantina: almeno 4 morti e 17 feriti

Anna Gaia Cavallo 7 Agosto 2026

Ultimissime

Alberini.jpg

L’ambasciatore Alberini incontra una delegazione del Comitato di amicizia Libia-Italia, focus su relazioni bilaterali

Anna Gaia Cavallo 7 Agosto 2026
Kelly-Doualla.jpg

Impresa di Kelly Doualla: a 16 anni è bronzo sui 100 ai Mondiali U20

redazione 7 Agosto 2026
20260807_0097.jpg

Etna, fontana di lava dal cratere voragine e voli in arrivo dirottati

Anna Gaia Cavallo 7 Agosto 2026
20260807_0241.jpg

Taddeucci bronzo nella knockout agli Europei di fondo, oro a Gose

redazione 7 Agosto 2026
Libia-esercito.jpg

La Libia avvia il progetto di sicurezza della frontiera occidentale con il sostegno della missione Ue

Anna Gaia Cavallo 7 Agosto 2026