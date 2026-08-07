L’Uefa conferma il boicottaggio ai tornei Fifa “Condizioni non soddisfatte”

ROMA (ITALPRESS) – La Uefa conferma il boicottaggio dei tornei Fifa dopo le polemiche per il progetto Ffe. “Le federazioni della Uefa sono state molto chiare riguardo alle condizioni legate alla non partecipazione alle competizioni Fifa”, si legge in una dichiarazione dell’organo di governo del calcio europeo riportata da Sky Sports News.

“Innanzitutto, le proposte di privatizzare le principali competizioni dovevano essere ritirate e, in secondo luogo, occorreva garantire che tentativi di snaturare il gioco in questo modo non si sarebbero ripetuti mai più. Queste condizioni non sono state soddisfatte. Inoltre, la Uefa ha chiarito in modo inequivocabile nella sua dichiarazione di sabato di aver perso fiducia nella presidenza di Gianni Infantino. Tale posizione rimane invariata. L’annuncio di ieri, secondo cui alcune persone alle dipendenze del presidente della Fifa (e la cui carriera dipende dal suo favore) sono d’accordo con lui, non cambia nulla”, è la posizione della Uefa riportata da Sky.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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