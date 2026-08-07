Arabia Saudita, il contrammiraglio Abdullah bin Salem Al-Shahri nominato comandante dell’Alleanza di Difesa Navale Multinazionale

RIAD (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – Il Ministero della Difesa saudita ha annunciato la nomina del contrammiraglio Abdullah bin Salem Al-Shahri a comandante dell’Alleanza di Difesa Navale Multinazionale. Lo riporta una nota diffusa sui social del ministero di Riad.

L’incarico completa il processo avviato con l’annuncio del 30 luglio 2026 e rappresenta un passo decisivo nel consolidamento della struttura istituzionale e della prontezza operativa dell’alleanza. La designazione riflette l’impegno dei Paesi fondatori a completare l’organigramma di comando. L’alleanza avrà il compito di sostenere la sicurezza marittima, tutelare la libertà di navigazione, proteggere i passaggi e gli stretti e garantire le catene di approvvigionamento globali nel settore di responsabilità assegnato, in conformità con il proprio statuto e con il diritto internazionale. Il comandante assumerà la guida della struttura di comando navale congiunto, supervisionerà la pianificazione e il coordinamento tra gli Stati membri e con altre alleanze navali, e dirigerà le attività e le missioni comuni secondo le procedure previste dallo statuto.

La nomina contribuisce inoltre al completamento degli organismi di comando e di staff congiunti, all’innalzamento della capacità di accogliere i contributi degli Stati membri e all’avvio di programmi e iniziative nei settori della sicurezza marittima, dello scambio di informazioni, dello sviluppo delle capacità, dell’addestramento e delle esercitazioni congiunte. Proseguono nel frattempo le procedure di adesione di ulteriori Paesi. Diversi Stati hanno già completato la firma della dichiarazione congiunta; altri stanno finalizzando le procedure nazionali per sottoscrivere dichiarazione e statuto in vista dell’ingresso formale tra i fondatori. L’alleanza si configura come un’iniziativa internazionale aperta, disposta ad accogliere tutti i Paesi che condividano i suoi obiettivi e principi. Continua a ricevere richieste di adesione e pubblicherà un comunicato allegato con l’elenco degli Stati che hanno già formalizzato la firma, a conferma dell’ampliamento della base fondatrice.

I prossimi appuntamenti sono fissati per il 12 e 13 agosto 2026, quando si terrà la riunione programmata per completare i requisiti di costruzione istituzionale e consentire l’adesione di ulteriori Paesi secondo le modalità organizzative previste. La nomina del comandante segna una tappa fondamentale nel percorso di costituzione dell’alleanza e conferma la volontà dei Paesi fondatori di procedere verso un quadro di cooperazione navale multinazionale a sostegno della sicurezza marittima collettiva, della stabilità regionale e internazionale e degli interessi comuni della comunità internazionale.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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