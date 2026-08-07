7 Agosto 2026

Algeria, autobus precipita in un dirupo nella provincia di Costantina: almeno 4 morti e 17 feriti

Anna Gaia Cavallo 7 Agosto 2026
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IPA87156327 – Medical staff treat injured survivors of a bus crash at Boumerdes Hospital in Boumerdes, Algeria on July 31, 2026, following an incident that left at least 25 dead and 44 wounded according to provisional figures. Photo by Hamza/APP/ABACAPRESS.COM

ALGERI (ALGERIA) (ITALPRESS) – Quattro persone sono morte e altre 17 sono rimaste ferite nel ribaltamento di un autobus finito in un dirupo lungo la Strada nazionale 79, nel comune di Ibn Ziad, nella provincia di Costantina, nell’est dell’Algeria. Secondo quanto riferito sulla pagina ufficiale della Protezione civile algerina, l’incidente si è verificato nelle prime ore della mattina. Le squadre di soccorso restano impegnate nelle operazioni di assistenza ai feriti e nel loro trasferimento verso le strutture ospedaliere della zona. La Protezione civile ha precisato che le operazioni sono ancora in corso e che un nuovo aggiornamento ufficiale sul bilancio dell’incidente è atteso nelle prossime ore.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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