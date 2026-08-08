8 Agosto 2026

Tunisia, due aerei militari impegnati per contenere l’incendio su monte Mergueb

Anna Gaia Cavallo 7 Agosto 2026
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TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – Le autorità tunisine proseguono le operazioni per domare l’incendio boschivo divampato sul monte Mergueb, nella regione di Hammam Bayadha, nel governatorato di Siliana. Secondo quanto riportato da fonti giornalistiche tunisine, le squadre di emergenza hanno contenuto circa l’80% del rogo, mentre continuano le operazioni di bonifica per evitare la riaccensione dei focolai.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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