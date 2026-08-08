CSR Puglia 2023-2027, bando da 60 milioni per investimenti produttivi delle aziende agricole

BARI (ITALPRESS) – È attivo l’avviso pubblico a sostegno degli investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole. Il bando (Intervento SRD01.05 – Generalista), finanziato dal Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) Puglia 2023-2027, dispone di una dotazione finanziaria complessiva di 60 milioni di euro ed è rivolto alle imprese agricole che intendono investire per migliorare la propria competitività, incrementare la redditività aziendale e affrontare con strumenti innovativi le sfide della transizione ecologica e dei mercati, valorizzando anche la filiera corta. “Dopo l’avviso ‘Filiere di Puglia’ – dichiara l’assessore all’Agricoltura e Sviluppo rurale della Regione Puglia, Francesco Paolicelli -, dedicato al rafforzamento della trasformazione agroalimentare, mettiamo in campo uno dei bandi più rilevanti del Complemento di Sviluppo Rurale 2023-2027 per sostenere gli imprenditori agricoli che scelgono di investire nell’innovazione e nella crescita delle proprie aziende. L’apertura dell’avviso è il risultato di un percorso di confronto con il mondo agricolo e prevede tempi adeguati per consentire alle aziende di predisporre e presentare progetti solidi e di qualità attraverso la piattaforma dedicata. Attraverso un utilizzo efficace ed efficiente delle risorse europee a nostra disposizione, vogliamo accompagnare un cambiamento strutturale del sistema agricolo pugliese, favorendo investimenti che migliorino la qualità delle produzioni, aumentino la sostenibilità ambientale e rafforzino la competitività delle imprese, valorizzando al tempo stesso le filiere locali e il legame con il territorio”.

Le domande dovranno essere presentate attraverso il portale EIP secondo il cronoprogramma previsto dall’Avviso. Le operazioni di compilazione e rilascio sono attive da oggi, a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia della DAG n. 49 del 24 luglio 2026, che ha approvato le modifiche, le integrazioni e i termini dell’avviso pubblico della SRD01.05 – generalista. Le operazioni preliminari potranno essere effettuate fino all’8 ottobre 2026, il completamento degli EIP fino alle ore 11.59 del 15 ottobre 2026 – con la possibilità, negli ultimi due giorni, di completare esclusivamente le pratiche già avviate – mentre le fasi conclusive di rilascio della domanda di sostegno potranno essere effettuate fino alle ore 11.59 del 22 ottobre 2026.Con l’avviso dell’Intervento SRD01.05 – generalista la Regione Puglia conferma il proprio impegno nel sostenere gli investimenti produttivi delle aziende agricole, favorendo un modello di sviluppo capace di coniugare competitività, innovazione, sostenibilità e valorizzazione del territorio, in coerenza con gli obiettivi del CSR Puglia 2023-2027 e della Politica Agricola Comune.

L’obiettivo dell’avviso è favorire produzioni di maggiore qualità, ridurre i costi di produzione, migliorare l’efficienza aziendale, creare nuove opportunità occupazionali e incentivare un utilizzo più razionale delle risorse naturali, con particolare attenzione alla gestione della risorsa idrica e alla produzione di energia da fonti rinnovabili. Le risorse potranno finanziare investimenti destinati alla valorizzazione del capitale fondiario e delle dotazioni aziendali, compresa la realizzazione di impianti irrigui e di riserve idriche, al miglioramento delle prestazioni climatiche e ambientali e del benessere animale, all’innovazione tecnica e gestionale dei processi produttivi, alla diversificazione e qualificazione delle produzioni agricole nonché alla lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti, anche nell’ambito delle filiere locali e corte. Particolare attenzione è riservata anche all’ammodernamento del parco macchine aziendale, con investimenti che dovranno essere determinati attraverso il Sistema di Determinazione dei Prezzi Massimi di riferimento per macchine e attrezzature agricole della Regione Puglia (consultabile nella pagina dedicata al bando), a garanzia di trasparenza, uniformità e corretta quantificazione della spesa. Sul portale del CSR Puglia tutti i dettagli e le informazioni utili del bando SRD01.05 – generalista (https://csr.regione.puglia.it/srd01.05-generalista-approvato-l-avv iso-pubblico-per-la-presentazione-delle-domande-di-sostegno).

– foto di repertorio ufficio stampa Regione Puglia –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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