Corriere dello Sport: “Napoli, Politano: «Con Allegri mangio tutta la fascia»”

Matteo Politano riparte da un gol e da una prestazione convincente. Come racconta Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, l’esterno azzurro è stato uno dei protagonisti del successo per 2-1 del Napoli sull’Osasuna, firmando la rete che ha sbloccato l’incontro e lanciando segnali incoraggianti in vista della nuova stagione sotto la guida di Massimiliano Allegri.

Secondo Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, Politano ha interpretato nel migliore dei modi il ruolo offensivo, confermandosi un punto di riferimento sulla corsia destra. Dopo aver servito un buon pallone a Hojlund e sfiorato il gol direttamente su calcio di punizione con una conclusione che ha colpito la traversa, è arrivata la rete dell’1-0: perfetto il cross di Spinazzola, altrettanto impeccabile il sinistro al volo dell’esterno azzurro che non ha lasciato scampo al portiere dell’Osasuna.

Al termine della gara, come riportato da Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, Politano ha sottolineato l’importanza della vittoria e del lavoro svolto in questa fase della preparazione.

«È andata bene, era importante mettere dentro minuti, cercare di iniziare a fare quello che ci chiede il mister e soprattutto vincere un’amichevole, che fa sempre bene».

L’attaccante ha spiegato che il gruppo è ancora nella fase iniziale dell’apprendimento delle idee di Allegri.

«Potevamo far meglio sul piano del palleggio, abbiamo forzato tante giocate, ma ci sta. È solo l’inizio, ci sono tanti giorni per lavorare e presentarci al meglio il 22 agosto».

Come evidenzia ancora Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, Politano ha parlato anche del proprio ruolo tattico, ribadendo la massima disponibilità ad adattarsi alle richieste dell’allenatore.

«Io mi adatto a quello che mi chiede l’allenatore. Se c’è da fare tutta la fascia, la faccio. Se c’è da stare più alto, lo faccio. Sicuramente il 4-3-3 è il mio modulo perfetto, ma nel calcio di adesso bisogna fare entrambe le fasi».

Poi la frase che sintetizza il suo spirito.

«Io voglio giocare e per giocare mangio tutta la fascia».

Tra gli obiettivi personali c’è anche quello di aumentare il bottino realizzativo.

«Spinazzola ha fatto un bell’assist e io un bel gol, ma ce ne sono da fare anche in campionato. Quest’anno l’obiettivo è migliorare a livello realizzativo, l’anno scorso ne ho fatti davvero pochi».

Nel corso dell’intervista, riportata da Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, Politano ha rivolto anche un pensiero a Kevin De Bruyne, arrivato in ritiro.

«Come calciatore lo conosciamo tutti. A livello umano è una bellissima persona, allegra, ci ha messo entusiasmo dal primo giorno in cui è arrivato. Per noi è solo un onore averlo in campo, speriamo di averlo di più rispetto all’anno scorso».

Infine, l’ennesima dichiarazione d’amore alla città di Napoli.

«L’ho detto dal primo giorno. La passione dei nostri tifosi si vede in poche città. Siamo fortunati. Non si può non innamorarsi di Napoli quando vedi così tanto affetto da parte della gente».

In chiusura, Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport segnala anche una novità di mercato: lo Sporting Lisbona ha chiesto informazioni al Catanzaro per Costantino Favasuli, esterno classe 2004, mentre il Napoli continua a lavorare per arrivare al difensore del Chelsea Benoît Badiashile.