Repubblica: “A Castel di Sangro la star è Allegri”

Il Napoli entra nella fase decisiva della preparazione estiva mentre Massimiliano Allegri continua a plasmare la squadra in vista dell’esordio in campionato. Tra lavoro sul campo e mercato, la priorità resta il rinforzo della difesa dopo la cessione di Miguel Gutierrez. È questo il quadro tracciato da Repubblica Napoli.

Secondo Repubblica Napoli, Allegri sta sfruttando il ritiro di Castel di Sangro come un vero laboratorio tattico. Il tecnico segue con attenzione ogni movimento dei suoi giocatori per perfezionare il sistema di gioco in vista dell’amichevole contro l’Osasuna e, soprattutto, dell’inizio della Serie A.

Lo stesso allenatore ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto finora: «È un piacere essere qui, stiamo lavorando davvero bene», parole pronunciate durante la presentazione dello staff in Piazza del Plebiscito davanti ai tifosi.

Sul fronte mercato, il primo cambiamento è già diventato ufficiale.

Come evidenzia Repubblica Napoli, Miguel Gutierrez ha lasciato il ritiro per raggiungere Leverkusen, dove sosterrà visite mediche e firmerà con il Bayer dopo l’accordo raggiunto sulla base di 30 milioni di euro. Il Napoli realizza così una significativa plusvalenza dopo aver acquistato il laterale dal Girona appena un anno fa.

La partenza dello spagnolo modifica anche gli equilibri tattici.

Secondo Repubblica Napoli, l’esperimento di Olivera come difensore centrale è già terminato. Allegri ha riportato l’uruguaiano sulla fascia sinistra, rendendo ancora più urgente l’arrivo di un nuovo centrale da affiancare ad Amir Rrahmani.

Il primo nome resta Benoît Badiashile.

Il difensore francese del Chelsea continua a occupare la prima posizione nella lista del direttore sportivo Giovanni Manna. Il Napoli lavora per chiudere l’operazione con la formula del prestito con diritto di riscatto, mentre il giocatore cerca il rilancio dopo un’esperienza inglese condizionata dagli infortuni.

Come ricorda Repubblica Napoli, restano sullo sfondo anche Federico Gatti, in uscita dalla Juventus, e Tiago Gabriel, giovane centrale del Lecce valutato circa 30 milioni di euro, ma Badiashile continua a essere il profilo favorito.

Capitolo uscite: è definitivamente sfumato il trasferimento di Jesper Lindstrom allo Schalke 04.

Secondo Repubblica Napoli, il mancato accordo ha generato anche uno scambio di versioni tra i due club. La stampa tedesca aveva attribuito la rottura al cambio delle condizioni da parte del Napoli, mentre la società azzurra, attraverso una nota ufficiale, ha spiegato che lo Schalke ha rinunciato all’operazione dopo gli infortuni subiti da due propri calciatori e il conseguente cambio di strategia sul mercato.

Infine, sul fronte stadio, Repubblica Napoli ricorda che è iniziata la vendita libera degli abbonamenti dopo le circa 20.000 conferme registrate nella fase di prelazione. Nella stessa giornata Palazzo San Giacomo presenterà il progetto del nuovo restyling del Maradona, candidato a ospitare gli Europei del 2032.