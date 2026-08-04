Corriere dello Sport: “Allegri scatena le punte”

Massimiliano Allegri riparte dagli attaccanti. Dopo una stagione vissuta alla ricerca di un vero uomo-gol, il tecnico del Napoli può lavorare su un reparto offensivo più ricco, con Rasmus Hojlund, Lorenzo Lucca e, da domani, anche Romelu Lukaku, il cui futuro però resta sempre più lontano dall’azzurro. È questo il punto fatto da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport.

Secondo il Corriere dello Sport, Allegri sta dedicando grande attenzione al lavoro specifico con le punte durante il ritiro di Castel di Sangro. Al centro delle sedute ci sono movimenti, posizionamento, verticalizzazioni, dialogo con i compagni e finalizzazioni, aspetti sui quali il tecnico insiste quotidianamente.

Il primo riferimento offensivo resta Rasmus Hojlund.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, il centravanti danese rappresenta il leader del reparto dopo una stagione nella quale il Napoli è dipeso in larga parte dalle sue reti. Con Antonio Conte era spesso chiamato a giocare spalle alla porta, soprattutto nel 3-4-2-1, mentre Allegri punta maggiormente sulla verticalità e sugli attacchi alla profondità, caratteristiche che possono valorizzare ulteriormente il numero nove azzurro.

Non è un caso, ricorda il Corriere dello Sport, che Allegri avesse già provato a portare Hojlund al Milan nell’estate del 2025. Oggi il tecnico può finalmente allenarlo dopo l’investimento complessivo da circa 50 milioni di euro sostenuto dal Napoli tra prestito e riscatto.

Alle sue spalle c’è Lorenzo Lucca, reduce dai sei mesi in prestito al Nottingham Forest.

Per il Corriere dello Sport, l’attaccante rappresenta oggi la prima alternativa a Hojlund, ma il momento è decisivo per il suo futuro. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha ribadito la fiducia nelle qualità del giocatore, pur sottolineando che il tempo per dimostrare di meritare il Napoli non sarà infinito.

Lucca dovrà sfruttare questa stagione per compiere il definitivo salto di qualità e conquistare stabilmente spazio nelle gerarchie offensive di Allegri.

Da domani, inoltre, il ritiro ritroverà anche Romelu Lukaku, che raggiungerà Castel di Sangro insieme a Kevin De Bruyne dopo le vacanze.

Secondo il Corriere dello Sport, però, il suo ritorno sarà solo temporaneo. Napoli e agente hanno infatti condiviso la volontà di trovare una soluzione che porti alla separazione con un anno d’anticipo rispetto alla scadenza del contratto, anche alla luce dell’ingaggio da circa 11 milioni di euro lordi.

La valutazione fissata dal club oscilla tra 12 e 15 milioni di euro.

Tra le società interessate si è mosso il Trabzonspor, ma il centravanti belga, almeno per il momento, non ha preso in considerazione la destinazione turca.