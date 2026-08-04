4 Agosto 2026

Il presidente della Tunisia Kais Saied in visita a Radès, focus su alluvioni e degrado ambientale

Anna Gaia Cavallo 4 Agosto 2026
Tunisia-presidente-Saied-1.jpg

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – Il presidente tunisino Kais Saied ha effettuato nella notte di domenica 2 agosto una visita non annunciata nella città di Radès, nel governatorato di Ben Arous, per verificare sul posto una serie di criticità infrastrutturali e ambientali. Lo riferisce la pagina ufficiale della Presidenza della Repubblica tunisina.

Nel corso della visita, il capo dello Stato ha ispezionato l’avanzamento dei lavori sul corso d’acqua Oued Miliane, nell’ambito degli interventi destinati a rafforzare la prevenzione del rischio di alluvioni e ad aumentare la capacità delle infrastrutture idrauliche di gestire le precipitazioni intense. Ha inoltre esaminato la situazione delle reti fognarie e di drenaggio, oltre ai problemi di inquinamento che interessano la spiaggia di Radès.

Saied ha infine affrontato le difficoltà segnalate dai pescatori e la presenza di rifiuti lungo il litorale, incontrando anche alcuni cittadini per ascoltare direttamente le loro richieste e osservazioni.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all’indirizzo [email protected]

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le news su Napoli+

Altro

Gaza-Aiuti-Egitto.jpg

La Mezzaluna Rossa Egiziana invia un convoglio con oltre 3.430 tonnellate di aiuti a Gaza

Anna Gaia Cavallo 4 Agosto 2026
ambulanza.jpg

Precipita dal balcone nel Napoletano, muore operaio di 54 anni

Anna Gaia Cavallo 4 Agosto 2026
Tunisia-presidente-Saied-1.jpg

Tunisia, il presidente Saied accelera sulla tutela ambientale

Anna Gaia Cavallo 4 Agosto 2026
vigili-fuoco-malta.jpeg

Malta invia 40 vigili del fuoco in Portogallo per fronteggiare la crisi degli incendi boschivi

Anna Gaia Cavallo 4 Agosto 2026
IDF-Libano-2.jpg

Libano-Israele, al via a Roma i negoziati a 3 con la delegazione Usa

Anna Gaia Cavallo 4 Agosto 2026
IMG_1361.jpeg

IC2, installate apparecchiature chiave tra Malta e Sicilia

Anna Gaia Cavallo 4 Agosto 2026

Ultimissime

20260804_1921.jpg

Sfida al Chelsea, Spalletti “Con i nuovi acquisti ora la Juve è più forte”

redazione 4 Agosto 2026
Gaza-Aiuti-Egitto.jpg

La Mezzaluna Rossa Egiziana invia un convoglio con oltre 3.430 tonnellate di aiuti a Gaza

Anna Gaia Cavallo 4 Agosto 2026
Ricci-.jpeg

Dal parquet alla solidarietà, l’impegno di Giampaolo Ricci / Video

redazione 4 Agosto 2026
ambulanza.jpg

Precipita dal balcone nel Napoletano, muore operaio di 54 anni

Anna Gaia Cavallo 4 Agosto 2026
Paltrinieri-Wellbrock.jpg

Europei nuoto di fondo, Paltrinieri 4° nella 10 km vinta da Wellbrock

redazione 4 Agosto 2026