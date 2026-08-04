Corriere dello Sport: “Gutierrez al Bayer, il Napoli accelera su Badiashile. Salta Lindstrom-Schalke”

Miguel Gutierrez saluta il Napoli e vola in Bundesliga. L’esterno spagnolo ha lasciato il ritiro di Castel di Sangro per raggiungere il Bayer Leverkusen, dove sosterrà le visite mediche prima della firma. Un’operazione che permette agli azzurri di respirare anche sul piano economico e di preparare i prossimi movimenti di mercato. È questo il quadro delineato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport.

Secondo il Corriere dello Sport, il trasferimento di Gutierrez è stato definito sulla base di 30 milioni di euro più 2 milioni di bonus. Il direttore sportivo Giovanni Manna realizza così una plusvalenza di circa 16 milioni di euro a meno di un anno dall’acquisto del terzino dal Girona, costato 18 milioni più 2 di bonus.

Come evidenzia il Corriere dello Sport, l’operazione rappresenta un’importante boccata d’ossigeno per le casse del club, anche se la plusvalenza dovrà essere distribuita sui tre anni previsti dai parametri UEFA. Resta quindi invariata la linea societaria: prima le cessioni, poi i nuovi acquisti.

Il principale obiettivo del Napoli resta Benoît Badiashile.

Il centrale francese del Chelsea, mancino e alto 194 centimetri, è il profilo individuato per colmare il vuoto lasciato dall’infortunio di Alessandro Buongiorno e dai problemi fisici di Sam Beukema.

Secondo il Corriere dello Sport, Manna lavora sull’operazione fin dai giorni del ritiro di Dimaro. La trattativa ha subito un rallentamento per gli impegni del Chelsea nella tournée estiva tra Hong Kong e Australia, ma potrebbe riaccendersi al rientro dei Blues.

Il giocatore avrebbe già aperto alla possibilità di trasferirsi in Serie A e di disputare nuovamente la Champions League, mentre il nodo resta la formula dell’affare.

Il Napoli insiste per un prestito con diritto di riscatto, soluzione ritenuta più prudente considerando le sole 16 presenze collezionate da Badiashile nell’ultima stagione. Il Chelsea, invece, preferirebbe una cessione a titolo definitivo, dopo aver investito nel 2023 circa 35 milioni di sterline per acquistarlo dal Monaco.

Sul fronte delle operazioni in entrata, il Corriere dello Sport segnala anche l’ufficialità dell’acquisto del giovane Mattia Esposito, classe 2008, prelevato dal Sorrento e destinato in prestito al Bari.

Capitolo uscite: è invece sfumato il trasferimento di Jesper Lindstrom allo Schalke 04.

L’esterno danese era già arrivato in Germania e aveva sostenuto le visite mediche, ma il club tedesco ha deciso di interrompere la trattativa.

Il Napoli, attraverso un comunicato ufficiale, ha precisato che l’accordo economico non era mai stato messo in discussione. Lo Schalke ha invece motivato lo stop con la mancata accettazione di alcune clausole contrattuali e con il cambio delle proprie strategie di mercato dopo gli infortuni subiti da due calciatori nel fine settimana.

Il club azzurro ha sottolineato di essersi dichiarato disponibile anche ad accettare la versione del contratto proposta dalla società tedesca, senza però riuscire a evitare la fumata nera.