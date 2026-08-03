Repubblica Napoli: “Corbo: Napoli, la Champions resta il sogno. Ma il cantiere è ancora aperto”

Il Centenario ha consegnato un Napoli forte dell’entusiasmo della sua gente, ma ancora incompleto sul piano tecnico. Antonio Corbo analizza su Repubblica Napoli le ambizioni del club, tra il sogno Champions evocato da Aurelio De Laurentiis e un mercato che deve ancora colmare alcune lacune della rosa.

Secondo Antonio Corbo di Repubblica Napoli, il weekend del Centenario ha mostrato un Napoli più autorevole e consapevole della propria dimensione, capace di unire società e tifoseria in una celebrazione che apre simbolicamente la stagione numero 101 della storia azzurra.

Nel suo intervento, Corbo parte dalle parole di Aurelio De Laurentiis.

«La Champions mi manca».

Per il giornalista di Repubblica Napoli, quella del presidente non è stata una promessa, bensì un desiderio sincero. Un obiettivo che il Napoli dovrà costruire senza proclami, perché la squadra è ancora un cantiere aperto dopo un biennio di investimenti giudicati troppo costosi e poco produttivi.

Nella sua analisi, Antonio Corbo individua sei temi principali.

Il primo riguarda la cessione di Miguel Gutierrez al Bayer Leverkusen. Secondo Repubblica Napoli, il Napoli ha fatto bene ad accettare l’offerta da 30 milioni di euro, realizzando una plusvalenza importante grazie a un giocatore che, pur dimostrando qualità e professionalità, non aveva trovato una collocazione tattica definitiva.

Corbo elogia anche il lavoro del direttore sportivo Giovanni Manna, definendo l’operazione un successo economico.

Sul mercato in entrata, il rimpianto è rappresentato da Mario Gila, sfumato dopo il sorpasso del Milan, che ha garantito al difensore un ingaggio superiore rispetto alla proposta del Napoli.

Secondo Antonio Corbo di Repubblica Napoli, l’attesa eccessiva rischia spesso di far perdere le migliori occasioni.

Dubbi anche sulla gestione dei portieri.

L’investimento effettuato per Milinkovic-Savic, osserva Corbo, lascia interrogativi soprattutto in relazione all’alternanza con Alex Meret, situazione che ora dovrà essere gestita da Massimiliano Allegri.

In difesa, il nome che convince maggiormente è quello di Federico Gatti, difensore già allenato da Allegri alla Juventus.

L’alternativa resta Tiago Gabriel, giovane portoghese del Lecce scoperto da Pantaleo Corvino, ma secondo Repubblica Napoli l’eventuale arrivo di Gatti dipenderà dalla possibilità di chiudere l’operazione in prestito.

Corbo individua poi due ulteriori priorità.

La prima riguarda l’attacco, dove il Napoli avrebbe bisogno di un’altra punta da affiancare a Hojlund.

Per il giornalista, una squadra con ambizioni importanti deve poter contare su una coppia offensiva capace di garantire almeno 25 reti complessive.

L’altra esigenza è a centrocampo, dove manca un’alternativa con le caratteristiche fisiche e gli inserimenti di Frank Anguissa.

Secondo Corbo, Antonio Vergara rappresenta un profilo differente e non può essere considerato il sostituto naturale del camerunese.

Infine, Antonio Corbo sottolinea come i vincoli economici, gestiti dall’amministratore Andrea Chiavelli, continuino a influenzare le strategie di mercato di Giovanni Manna.

Dopo la cessione di Gutierrez, il Napoli spera di definire anche le uscite di Lorenzo Lucca e Noa Lang, così da liberare ulteriori risorse per completare la rosa.

La conclusione è chiara: il modello tattico di Allegri trasmette fiducia, ma le parole di De Laurentiis sulla Champions vanno interpretate come un auspicio e non come un impegno già assunto.