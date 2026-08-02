Gazzetta dello Sport: “Difesa, il Napoli accelera: Badiashile e Gatti restano in pole”
Il mercato del Napoli è ancora bloccato dalle uscite, ma la priorità resta chiara: regalare a Massimiliano Allegri un nuovo difensore centrale. Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, la possibile cessione di Miguel Gutierrez al Bayer Leverkusen potrebbe finalmente sbloccare le operazioni in entrata, con Benoit Badiashile e Federico Gatti in cima alla lista del direttore sportivo Giovanni Manna.
Secondo Vincenzo D’Angelo della Gazzetta dello Sport, il Napoli continua a seguire la linea dettata dal presidente Aurelio De Laurentiis: prima vendere, poi acquistare. Una strategia che finora ha rallentato il mercato, mentre Allegri prosegue il lavoro con la rosa attuale.
La situazione potrebbe cambiare grazie alla trattativa con il Bayer Leverkusen per Miguel Gutierrez. Il club tedesco ha portato la propria offerta a 30 milioni di euro, bonus compresi, cifra richiesta dal Napoli per aprire alla cessione dello spagnolo.
Come evidenzia Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, restano però da definire alcuni dettagli legati alle modalità di pagamento e al premio di solidarietà destinato ai club che hanno formato il calciatore. Questioni che, almeno per il momento, impediscono di considerare l’operazione definitivamente conclusa.
L’eventuale trasferimento di Gutierrez consentirebbe al Napoli di realizzare una significativa plusvalenza e, soprattutto, di sbloccare il mercato in entrata.
Il primo obiettivo resta il rinforzo al centro della difesa, reparto rimasto scoperto dopo l’infortunio di Alessandro Buongiorno.
Secondo Vincenzo D’Angelo della Gazzetta dello Sport, la corsa si è ormai ridotta principalmente a due nomi.
Il favorito è Benoit Badiashile, centrale francese del Chelsea. Il club inglese ha già aperto alla formula del prestito oneroso da circa 3 milioni di euro, ma resta ancora distanza sulle condizioni del riscatto, sia per quanto riguarda l’importo sia per la formula (diritto oppure obbligo).
Parallelamente resta viva la candidatura di Federico Gatti, profilo molto gradito ad Allegri, che lo ha già allenato alla Juventus. Proprio i bianconeri, però, potrebbero chiedere al Napoli una valutazione superiore rispetto a quella proposta ad altri club, complicando la trattativa.
Più defilate, almeno al momento, le alternative rappresentate da Tiago Gabriel e Oumar Solet, che rimangono monitorate ma non occupano le prime posizioni nelle gerarchie del mercato azzurro.
Per la Gazzetta dello Sport, il Napoli dovrà comunque accelerare nelle prossime settimane: Allegri aspetta un nuovo centrale per completare il reparto difensivo e preparare la squadra all’inizio della stagione.