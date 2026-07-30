Il Mattino: “Napoli 100, le Legends tornano in scena: da Hamsik a Careca per il Centenario azzurro”

Le grandi leggende del Napoli saranno tra le protagoniste delle celebrazioni per il Centenario del club. Come racconta Il Mattino, l’appuntamento di sabato in Piazza del Plebiscito rappresenterà non soltanto un momento di festa, ma anche un omaggio al valore sportivo e umano di chi ha contribuito a scrivere la storia della società azzurra.

Secondo Il Mattino, il presidente Aurelio De Laurentiis ha voluto fortemente la presenza delle Napoli Legends, l’associazione guidata dal presidente onorario Alessandro Picardi, per celebrare il patrimonio storico del club e rafforzare il legame tra passato e presente. L’iniziativa arriva dopo l’accordo annunciato dal direttore generale dell’area business Tommaso Bianchini, che ha confermato una collaborazione destinata a proseguire anche con futuri eventi.

Le celebrazioni prenderanno il via alle 19.26 da Piazza Carità, luogo simbolico dove il 25 agosto 1926 nacque l’Associazione Calcio Napoli al termine dell’assemblea dei soci dell’Internaples. Il Mattino ricorda come proprio il quotidiano raccontò all’epoca, con poche righe pubblicate a pagina 5, il cambio di denominazione della società, spiegando che il nuovo nome rispondeva meglio all’esigenza di rappresentare lo sport cittadino nella massima competizione.

Uno dei momenti più emozionanti della serata sarà l’incontro tra le Legends e gli attuali calciatori del Napoli che raggiungeranno Piazza del Plebiscito direttamente dal ritiro di Castel di Sangro. Come riferisce Il Mattino, Tommaso Bianchini ha definito questo abbraccio tra generazioni «il momento di maggiore emozione» dell’intera manifestazione.

Non saranno presenti tutti i 123 associati delle Napoli Legends, ma sul palco è attesa una rappresentanza di assoluto prestigio. Il Mattino cita, tra gli altri, Marek Hamsik, Peppe Bruscolotti, Ruud Krol, Alemao, Careca, Daniel Bertoni, Raffaele Di Fusco, Gianni Improta, Enzo Montefusco, Cané ed El Pampa Sosa, primo calciatore acquistato dal Napoli Soccer dopo il fallimento del club.

Tra gli ospiti ci sarà anche Diego Armando Maradona Jr, mentre è prevista la partecipazione dei familiari di Diego Maradona, in arrivo dall’Argentina e ospiti dell’hotel de Bonart. Un’altra presenza simbolica per ricordare il legame indissolubile tra il fuoriclasse argentino e la storia del Napoli.

Come sottolinea ancora Il Mattino, le Legends arrivano a questo appuntamento dopo il grande successo della partita benefica disputata lo scorso 26 maggio allo stadio Maradona. All’evento parteciparono 66 ex calciatori, con 50 mila spettatori presenti e un incasso di 200 mila euro, devoluto alla Fondazione Santobono-Pausilipon e all’Istituto penale minorile di Nisida per il restauro del teatro dedicato a Eduardo.

La serata del Centenario proporrà anche un suggestivo passaggio di testimone tra passato e presente. Il Mattino anticipa alcune delle coppie che saliranno insieme sul palco: Giovanni Di Lorenzo con Peppe Bruscolotti, Antonio Vergara con Marek Hamsik e David Neres con Careca, in un simbolico incontro tra le leggende del Napoli e i protagonisti della squadra di oggi.