Repubblica: “Napoli 100, è febbre Centenario: Piazza Plebiscito verso il pienone per la grande festa azzurra”

Cresce l’attesa per “Napoli 100”, la grande festa organizzata dalla SSC Napoli per celebrare il primo secolo di storia del club. Come racconta la Repubblica Napoli, migliaia di tifosi sono pronti a colorare ancora una volta Piazza Plebiscito con bandiere e sciarpe azzurre, richiamando alla memoria le celebrazioni degli scudetti conquistati nel 2023 con Luciano Spalletti e nel 2025 con Antonio Conte.

Secondo la Repubblica Napoli, l’entusiasmo si è fatto sentire fin dalle prime ore di apertura delle prenotazioni gratuite su TicketOne. Oltre ventimila persone si sono messe virtualmente in coda per assicurarsi un posto all’evento, che si svolgerà con accesso gratuito ma nel rispetto delle disposizioni di sicurezza stabilite da Prefettura e Questura.

Chi non riuscirà ad accedere a Piazza Plebiscito potrà comunque seguire la manifestazione attraverso il maxi schermo allestito in Piazza Municipio oppure assistere al corteo del Centenario, che prenderà il via alle 19:26 da Piazza Carità. Come sottolinea ancora la Repubblica Napoli, anche la vigilia sarà caratterizzata da un appuntamento dedicato ai tifosi organizzati, con ritrovo a Piazza dei Martiri e spettacolo finale alla Rotonda Diaz.

Il cuore delle celebrazioni sarà però l’evento ufficiale di sabato. La Repubblica Napoli riferisce che i varchi d’accesso a Piazza Plebiscito, dal lato di Piazza Trieste e Trento, saranno aperti a partire dalle 18:45. Tutte le iniziative di “Napoli 100” saranno gratuite e la SSC Napoli ha invitato i sostenitori a partecipare indossando la maglia azzurra e portando con sé una sciarpa del club, trasformando la città in una grande scenografia dedicata al Centenario.

Come evidenzia la Repubblica Napoli, le informazioni relative a mobilità, sicurezza, servizi e modalità di accesso saranno diffuse attraverso i canali ufficiali del club e del Comune di Napoli. L’organizzazione delle celebrazioni è stata affidata a JOY Production & Sustainability, incaricata dello sviluppo creativo, artistico e organizzativo dell’intero progetto, mentre l’ASL predisporrà un piano sanitario straordinario per garantire l’assistenza durante la manifestazione.

Parallelamente riprenderà anche l’attività della squadra. La Repubblica Napoli spiega che oggi gli azzurri raggiungeranno Castel di Sangro per la seconda parte della preparazione estiva. Alle 10 sarà inaugurata, presso il Palazzetto dello Sport, l’area museale che raccoglierà tutti i trofei conquistati dal Napoli, oltre a numerosi cimeli messi a disposizione da “Momenti Azzurri” di Eduardo Alinei e Giuseppe Montanino, Official Memorabilia Partner della stagione 2026/27.

Definito anche il programma del ritiro abruzzese. Secondo la Repubblica Napoli, il Napoli disputerà tre amichevoli internazionali: il 5 agosto contro l’Osasuna, l’8 agosto contro il Celta Vigo e il 12 agosto contro l’Aris Salonicco. Sono previste inoltre 10 sedute di allenamento aperte al pubblico, 8 a porte chiuse e 5 mezze giornate di riposo concesse da Massimiliano Allegri.

Nel corso del ritiro si uniranno progressivamente al gruppo anche i reduci dal Mondiale: Scott McTominay, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Mathias Olivera e Noa Lang. Non sarà invece presente Jesper Lindstrom, destinato a lasciare il Napoli dopo essere stato inserito tra gli esuberi.