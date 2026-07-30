30 Luglio 2026

Furti, assalti ai bancomat e rapine: 11 misure cautelari a Potenza / Video

Anna Gaia Cavallo 30 Luglio 2026
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POTENZA (ITALPRESS) – I Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza con il supporto di personale del Comando Provinciale di Foggia, su disposizione della Procura della Repubblica di questo capoluogo, dalle prime ore della mattinata odierna stanno dando esecuzione, in provincia di Foggia, ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dall’Ufficio GIP del Tribunale di Potenza nei confronti di 11 persone ritenute responsabili, a vario titolo e in concorso tra loro, dei reati di furto e tentato furto aggravato di autovettura, furto aggravato ai danni di istituto di credito mediante esplosivo, porto in luogo pubblico di ordigni esplosivi e rapina. L’indagine scaturisce da un furto perpetrato mediante l’utilizzo di esplosivo in danno di uno sportello bancomat sito in Lavello (PZ) nel marzo 2025.

– Foto screenshot video Carabinieri –

(ITALPRESS).

 

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FONTE ITALPRESS

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