Egitto, Abdelatty a colloquio con il ministro sudanese Mohi El Din Salem

IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il ministro degli Esteri egiziano Badr Abdelatty ha ricevuto una telefonata dal ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale del Sudan, Mohi El Din Salem, nel quadro delle consultazioni e del coordinamento tra i due Paesi, con al centro il rafforzamento delle relazioni bilaterali e gli sviluppi della situazione sudanese.

Secondo quanto riferito dal Ministero degli Esteri egiziano, i due ministri hanno confermato il comune impegno a consolidare le relazioni strategiche tra Cairo e Khartoum e a sviluppare la cooperazione in diversi settori, nell’interesse dei due Paesi e dei rispettivi popoli.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all’indirizzo [email protected]

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le news su Napoli+