30 Luglio 2026

Egitto, Abdelatty a colloquio con il ministro sudanese Mohi El Din Salem

Anna Gaia Cavallo 30 Luglio 2026
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IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – Il ministro degli Esteri egiziano Badr Abdelatty ha ricevuto una telefonata dal ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale del Sudan, Mohi El Din Salem, nel quadro delle consultazioni e del coordinamento tra i due Paesi, con al centro il rafforzamento delle relazioni bilaterali e gli sviluppi della situazione sudanese.

Secondo quanto riferito dal Ministero degli Esteri egiziano, i due ministri hanno confermato il comune impegno a consolidare le relazioni strategiche tra Cairo e Khartoum e a sviluppare la cooperazione in diversi settori, nell’interesse dei due Paesi e dei rispettivi popoli.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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