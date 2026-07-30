Musetti vola ai quarti di finale dell’Atp 500 di Washington, Vukic battuto in tre set
ROMA (ITALPRESS) – Lorenzo Musetti vola ai quarti di finale del torneo Atp 500 di Washington. Il toscano ha superato l’australiano Aleksandar Vukic col punteggio di 6-3 5-7 6-3. L’azzurro, al rientro dopo un lungo stop, sfiderà al prossimo turno uno tra il giovane spagnolo Rafael Jodar e il giapponese Kei Nishikori.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
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FONTE ITALPRESS
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