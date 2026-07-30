30 Luglio 2026

Federica Brignone riparte, due giorni di allenamento a Cervinia

redazione 30 Luglio 2026
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MILANO (ITALPRESS) – Federica Brignone scalda i motori sulla neve con la due giorni di allenamento sul ghiacciaio di Cervinia che svolgerà oggi e domani in compagnia del fratello-allenatore Davide. Sarà la prima volta in pista per la bicampionessa olimpica, di supergigante e gigante, dopo aver chiuso anticipatamente la scorsa stagione al termine della tapa di Coppa del mondo di Soldeu. Da allora saranno passati “appena” 151 giorni, nulla a confronto dei 292 giorni che le servirono pre il rientro alla fine dello scorso gennaio nel gigante di Kronplatz dopo l’operazione del 3 aprile del 2025. In questo lasso di tempo Brignone si è dedicata alla cura del suo corpo, facendo molta attenzione ai messaggi ricevuti dal ginocchio sinistro che condizionerà comunque il prossimo futuro dell’atleta. Ripresa l’attività fisica da qualche settimana, sotto lo stretto controllo dello staff federale, è giunto il tempo di rimettere gli sci.

Brignone deve fare un nuovo punto della situazione, prima di affrontare il lungo viaggio oltreoceanico in direzione Ushuaia, dove l’azzurra si recherà a fine agosto per svolgere un mese esatto di allenamento sulla neve, necessario a testarne la salute, prima ancora che la condizione tecnica, verso quella che sarà una nuova stagione ricca di appuntamenti con la Coppa del mondo e i Mondiali di Crans Montana, in scena a febbraio.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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