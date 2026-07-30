Le azzurre del fioretto in finale ai Mondiali di scherma, ottava medaglia per l’Italia a Hong Kong

HONG KONG (CINA) (ITALPRESS) – La squadra azzurra di fioretto femminile approda in finale ai Mondiali di scherma di Hong Kong, giunti all’ultima giornata sulle pedane della AsiaWorld-Arena. In gara direttamente dagli ottavi, Martina Batini, Martina Favaretto, Arianna Errigo e Anna Cristino, guidate in panchina dal ct Simone Vanni, dopo aver superato all’esordio Israele per 45-18 ed essersi imposte nei quarti sull’Ungheria per 45-19, si sono sbarazzate in semifinale del Giappone per 45-25. Per l’assalto che vale il titolo iridato (ore 17.30 locali, le 11.30 in Italia), le azzurre se la vedranno con gli Stati Uniti, vincenti sulla Francia per 45-23. Con il podio sicuro del Dream Team, imbattuto in questa stagione (cinque successi su cinque in Coppa del Mondo e oro europeo), l’Italscherma chiuderà la rassegna iridata cinese con un bottino straordinario di otto medaglie (al momento sono tre ori e quattro argenti).

SQUADRA AZZURRA DI SCIABOLA MASCHILE ELIMINATA NEI QUARTI

La squadra azzurra di sciabola maschile chiude all’ottavo posto. Nell’ultima giornata di gare sulle pedane della AsiaWorld-Arena Michele Gallo, Pietro Torre, Matteo Neri e Cosimo Bertini, guidati in panchina dal ct Andrea Terenzio, dopo essere stati eliminati nei quarti dalla Romania (45-36), hanno disputato il tabellone per i piazzamenti dal quinto all’ottavo posto, subendo una sconfitta con la Russia (45-40) e lasciando alla Cina la finale per la settima piazza per gli infortuni di Neri (caviglia) e Gallo (problema muscolare).

“Sapevamo che era una gara difficile perché comunque la squadra è orfana di Luca Curatoli, che è il capitano e sicuramente l’atleta di riferimento. Però al tempo stesso c’è delusione perché avevamo iniziato molto bene con la Germania e comunque questi ragazzi rappresentano l’Italia, una Nazionale forte e di sicuro tutti noi abbiamo il dovere di fare meglio“. Così il ct della Nazionale maschile di sciabola, Andrea Terenzio, commentando l’uscita di scena degli azzurri, campioni uscenti, ai quarti di finale del Mondiale di Hong Kong, con conclusivo ottavo posto. “E’ stata una gara iniziata bene e finita così così – spiega ancora il coach azzurro – Contro la Romania fino a un certo punto siamo stati nel match, poi ci sono stati dei passaggi a vuoto e non siamo stati capaci di colmare quel gap nel finale. A caldo dico che c’è tanta delusione, ci sono aspettative sicuramente superiori per questa Nazionale e questi ragazzi”.

Il finale di torneo è stato difficile, visto che a causa degli infortuni di Gallo e Neri l’Italsciabola non ha potuto disputare la finale per il settimo posto con la Cina: “Michele Gallo si è infortunato contro la Romania ed ha una probabile lesione al gluteo, non si sa di che quale entità, e quindi contro la Russia ha tirato Matteo Neri che, sul 33-32, in un affondo ha preso una brutta distorsione alla caviglia destra. Anche qui non sappiamo bene l’entità del danno, però sicuramente sono due infortuni da attenzionare”, conclude Terenzio.

– foto ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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