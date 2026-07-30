Marocco, Re Mohammed VI “Stabilità, industria e tech le chiavi del successo”

ROMA (ITALPRESS) – Nel discorso pronunciato in occasione della Festa del Trono, il re Mohammed VI ha sottolineato la consolidata posizione del Marocco sulla scena internazionale come “attore credibile, rispettato e ascoltato” e come operatore economico di primo piano, partner ricercato per collaborazioni equilibrate e proiettate al futuro. Il Sovrano ha collegato questa doppia legittimazione diplomatica ed economica a una maggiore capacità di azione: il Regno può ora rivolgersi ai partner “con fiducia e trasparenza”, avanzando proposte di partnership costruttive e iniziative di cooperazione promettenti, grazie anche alla strategia di diversificazione dei rapporti perseguita con impegno e responsabilità.

Il monarca ha messo in luce la trasformazione economica in atto sotto una visione di lungo periodo. Dall’auto all’aeronautica, dalle rinnovabili all’idrogeno verde, passando per batterie elettriche, agroalimentare e farmaceutica, il Marocco rafforza la propria integrazione nelle catene del valore strategiche e la sovranità economica. Stabilità e efficacia istituzionale hanno permesso risultati positivi in diversi settori, con una crescita del 4,9% nel 2025 e prospettive favorevoli per l’anno in corso. Il settore agricolo ha beneficiato di una campagna positiva grazie alle piogge, rafforzando sicurezza idrica e alimentare.

L’industria resta il principale motore: il Paese si conferma polo attrattivo per investimenti industriali, turistici e finanziari. L’automotive e l’aeronautica rappresentano ormai oltre il 40% delle esportazioni nazionali, superando i fosfati. Il Marocco è il primo esportatore auto del continente africano, con una capacità produttiva annua di circa un milione di veicoli. Nell’aeronautica punta a entrare nel ristretto circolo dei Paesi con hub specializzati nella fabbricazione di motori e sistemi di atterraggio. Nei settori del futuro, lo sviluppo di una filiera integrata di batterie elettriche anticipa le trasformazioni tecnologiche globali.La transizione energetica è un altro pilastro: le rinnovabili devono diventare garanzia di sicurezza energetica e leva di attrattività per industrie in cerca di energia competitiva e decarbonizzata. L’Offerta Marocco idrogeno verde ha già compiuto un primo passo operativo con l’attribuzione di autorizzazioni a megaprogetti. Anche il turismo ha registrato nel 2025 un risultato storico, con quasi 20 milioni di visitatori, inclusi i membri della comunità marocchina all’estero.

Attraverso questi settori, ha concluso il Re, il Marocco prosegue una traiettoria di trasformazione basata su diversificazione produttiva, attrazione di investimenti e rafforzamento della sovranità economica, con stabilità, industrializzazione, tecnologia ed equità sociale come chiavi del successo.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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