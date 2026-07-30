La Regione Campania vara il nuovo piano casa: dal Fondo Fesr 245 milioni di euro

NAPOLI (ITALPRESS) – Con un finanziamento da 245 milioni di euro provenienti dalle risorse europee del Fondo Fesr per lo sviluppo regionale, la Giunta della Campania ha varato “Ho.Pe” (Housing Programma Europeo), il nuovo Piano regionale per le politiche abitative presentato questa mattina a Palazzo Santa Lucia. Si tratta di uno dei principali interventi strategici della Regione sul diritto all’abitare e si articola in tre misure e sei linee di intervento, con l’obiettivo di rafforzare l’offerta di alloggi pubblici e sociali, rigenerare il patrimonio edilizio esistente e promuovere un modello di sviluppo urbano più inclusivo, sostenibile e capace di rispondere ai bisogni delle persone e delle comunità.

Il Programma prevede l’incremento dell’offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica anche attraverso il recupero e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata, un programma speciale dedicato al completamento degli interventi di riqualificazione di quartieri di Napoli e alla manutenzione straordinaria e all’efficientamento energetico del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà Acer. Infine una terza misura è destinata ad ampliare l’offerta di edilizia residenziale sociale, con una specifica attenzione alla realizzazione e al potenziamento degli studentati pubblici. Con Ho.Pe la Regione dà avvio a una nuova stagione di investimenti nelle politiche abitative: nei prossimi mesi saranno attivati gli strumenti attuativi previsti dal Programma per consentire l’avvio degli interventi su tutto il territorio regionale.

“La Campania compie una scelta politica chiara: fare del diritto all’abitare una priorità dell’azione di governo. La casa è il primo presidio di dignità, autonomia e inclusione sociale – sottolinea l‘assessora regionale alle Politiche abitative, Claudia Pecoraro -. Per questo – prosegue – investiamo risorse europee in una strategia che aumenta l’offerta di alloggi pubblici e sociali, rigenera il patrimonio esistente, restituisce alla collettività i beni confiscati alla criminalità organizzata e guarda con attenzione alle giovani generazioni e al diritto allo studio. È una politica pubblica che mette al centro le persone e costruisce una Campania più giusta, inclusiva e sostenibile”.

Grande soddisfazione anche per l’assessore al Governo del territorio della Regione, Vincenzo Cuomo: “Avviamo – afferma – un piano strategico fondato sulla sostenibilità e sulla rigenerazione urbana. Destiniamo 34 milioni di euro alla manutenzione straordinaria, per adeguare l’edilizia popolare al cambiamento climatico e tutelare la salute dei cittadini con tecniche di isolamento termico. Parallelamente, daremo nuova vita agli immobili regionali attraverso ‘contratti di quartiere’ che uniscono la casa alla qualità dei servizi e dello spazio pubblico. È un massiccio investimento economico caratterizzato dalla sinergia con università, parti sociali e mondo produttivo, in cui il patrimonio regionale farà da leva per il restyling e per nuovi alloggi”.

“Garantire il diritto alla casa – conclude il presidente della Regione, Roberto Fico – significa rafforzare uno dei diritti fondamentali delle persone e rendere le nostre comunità più coese. Con Ho.Pe trasformiamo le risorse europee in interventi concreti che riducono le disuguaglianze, rigenerano i territori e ampliano le opportunità, soprattutto per chi oggi incontra maggiori difficoltà nell’accesso a un’abitazione. È questa la direzione che abbiamo scelto per la Campania: investire sui diritti, sulla qualità della vita e su uno sviluppo che coniughi crescita, equità e coesione sociale”.

-Foto xc9/Italpress-(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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