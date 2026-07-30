Libia, Dabaiba in Egitto per un vertice con al-Sisi

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Il primo ministro libico Abdelhamid Dabaiba si recherà oggi in Egitto per incontrare il presidente Abdel Fattah al-Sisi nella città di El Alamein, in quella che sarebbe la sua prima visita al Cairo dal 2021. Secondo quanto riferito da una fonte ufficiale citata dall’analista egiziano Ala’ Fariq, specialista del Maghreb, il vertice sarà incentrato sulla soluzione “libico-libica” della crisi, su elezioni presidenziali e parlamentari simultanee, e sul possibile ruolo dell’iniziativa di Massad Boulos. Sul tavolo anche la cooperazione per risolvere la crisi elettrica in Libia, con possibili accordi tra i due governi. La visita si inserisce in un contesto di rapidi cambiamenti, dopo gli incontri tra il capo dell’intelligence egiziana e il viceministro della Difesa libico, e mira a rafforzare la cooperazione politica, economica e di sicurezza tra la Libia occidentale e il Cairo.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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