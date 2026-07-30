Medio Oriente, progressi sul disarmo di Hamas nei colloqui in corso al Cairo

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Il gruppo islamista palestinese Hamas sembra aver accettato il disarmo completo nell’ambito di un accordo sulla prossima fase del cessate il fuoco a Gaza. Lo riferisce il portale Ynet citando funzionari israeliani, mentre fonti palestinesi hanno riportato progressi in merito alle armi del gruppo terroristico, alla futura amministrazione di Gaza e a un eventuale ritiro israeliano.

“La direzione sembra positiva”, hanno affermato funzionari a conoscenza dei colloqui, prosegue Ynet, aggiungendo che “sembra che Hamas si sia arresa e abbia accettato un disarmo completo e assoluto”. Hamas “ha accettato il quadro già concordato con i mediatori diversi mesi fa. Prevede lo smantellamento completo di armi pesanti, armi leggere e tunnel, insieme a meccanismi di monitoraggio capillari e rigorosi”, ha dichiarato il funzionario israeliano.

Le indiscrezioni emergono mentre sono in corso al Cairo i colloqui fra una delegazione di Hamas e i mediatori, Egitto, Qatar e Turchia. Secondo fonti palestinesi, un annuncio sugli accordi raggiunti potrebbe essere diffuso nel corso della giornata di oggi. Il Consiglio per la pace di Gaza ha dichiarato che i colloqui al Cairo sono in corso e stanno progredendo, aggiungendo che la tabella di marcia prevede lo smantellamento di tutte le armi, pesanti e leggere, senza eccezioni, insieme alla distruzione di tunnel, depositi di armi e impianti di produzione.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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