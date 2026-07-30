30 Luglio 2026

Abodi “Scelta di Mancini apprezzata, il ct della Nazionale è il nostro ct” / Video

redazione 30 Luglio 2026
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TARANTO (ITALPRESS) – “Mancini? E’ una scelta comunque apprezzata, il commissario tecnico della Nazionale è il nostro commissario tecnico”. Lo ha dichiarato il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, a margine della conferenza stampa di presentazione degli impianti destinati alla XX edizione dei Giochi del Mediterraneo. “Rapporti con Malagò? Ottimi, si collabora, anche se a volte abbiamo idee differenti” ha aggiunto Abodi.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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